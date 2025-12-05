小S徐熙娣突然崩溃爆喊！做一事期间忆起亡姊大S徐熙媛 网民：太残酷了吧

台湾女星徐熙媛（大S）于今年2月在日本旅行期间，因流感引发肺炎而病逝。她的妹妹徐熙娣（小S）为此全面停工，直至10月才现身台湾金钟奖颁奖典礼，她在台上的风趣表现令网民放心不少。最近小S应圈中好友贾永婕邀请为台北101烟火的宣传片担任旁白献声，没想到在录音过程中，小S忆起与姊姊一起跨年的片段，在录音室突然崩溃爆喊。

小S徐熙娣：好好珍惜你身边的人

日前贾永婕在IG分享了小S的录音过程及影片，并发文写道：「跨年夜看101烟火，一直是她们全家迎接新年的美好仪式；那种在倒数声中，一起仰头、一起尖叫、一起拥抱迎向新年的默契，是属于她们家的爱，也是属于台湾的记忆。而今年，少了一个最重要的人。」但徐熙娣表示，她仿佛能听见在天上的大S轻轻地对她喊话：「烟火还是要一起看啊，新的一年我们照样一起迎接。」那声音带着笑、带著淘气，也带着她们之间一辈子的约定。」所以她站出来替台北101说，也替自己说：「请好好珍惜你身边的人，珍惜你们一起完成的每一个仪式感。」

相关阅读：金钟奖2025丨小S勇夺最佳节目主持人奖 泪洒台上告白亡姊大S：我会往前走 蔡康永暖心陪伴

小S徐熙娣情绪激动爆喊

贾永婕又透露当时致电邀请小S时，她马上说「好」，但后来又担心自己会崩溃大哭，表示无法胜任这份工作，如她所料，小S在录音室作旁白时，真的多次情绪激动爆喊，她表示：「才讲完第一句，声音就没有了......啜泣声后伴随一阵谯我的声音，其实当下我真的不知道该怎么办。」戴着cap帽及穿上黑衫的小S当说到：「我也是每年都穿着睡衣，和家人一起倒数。」突然忆起与姊姊一起的时光，随即哽咽落泪，并用手掩住嘴巴，努力地缓和情绪，想继续完成旁白工作，其后情绪又继续崩溃痛哭，并埋怨贾永婕：「你给我写这种台词！」贾永婕表示当下不知所措，并发文表示：「看着妳崩溃、看着妳一直流泪，我心里整个碎掉，结果的也跟著哭了。

小S徐熙娣继续坚持显专业

随后，贾永婕续说：「如果真的说不出来，那我们就甚么都不要说了吧，不要录了」，不过小S相当专业继续坚持，最终成功录制完毕。贾永婕表示：「在那么痛的时刻，妳还是做到了」并写道：「Together remember forever. 我们知道，妳也在。」不少网民看到言个贴文，亦留言大赞小S：「听到S声音就想哭了」、「加油！一定会好起来的！你真的很棒」」、「太残酷了吧⋯」、「太好哭！！真的不容易！辛苦了」。

相关阅读：大S徐熙媛离世｜小S停工神隐逾4个月最新照片曝光 被指瘦到见骨神情憔悴外游散心