《中年好声音》评审张佳添想为离婚摆酒庆祝 两度失婚有新领悟：拍散拖最舒服

出身于演艺世家、著名音乐制作人张佳添自从为《中年好声音》担任评审后，知名度不比一众参赛低，一举一动都受到关注。张佳添音乐方面产量极多，感情同样多姿多采，他曾有过两段婚姻，第一段是在1998年与填词人黄敬佩结婚，育有一女Keona，惜于2012年离婚。翌年张佳添与澳洲籍女友张佩诗年再婚并育有女儿Mira，但这段婚姻最终也以离婚告终。

张佳添叹找到完美对象「难过中六合彩」

单身八年的张佳添早前传追求TVB高层乐易玲，不过二人否认并称只属老友，张佳添直认是「无脚嘅雀仔」，到了8月传出新恋情，张佳添私约甄采浠被目击拍拖、搭肩，更疑似一杯咖啡两份饮，表现亲密，但张佳添同样否认恋情，只称二人「膊头之交」，自言想做单身贵族不谈恋爱。近日张佳添接受TVB娱乐新闻台的访问，大方分享两段失败婚姻，直言要找到完美对象「难过中六合彩」！

相关阅读：54岁张佳添被爆恋细10年黄宗泽旧爱 传力追乐易玲只系烟幕？ 曾有两段婚姻屡传绯闻

张佳添剖白两段婚姻的失败经历

张佳添在访问上剖白两段婚姻的失败经历，张佳添表示同首任太太结婚时自己很年青，根本不知道婚姻是甚么的一回事：「𠮶阵时都唔知咩系婚姻，但系就好似觉得拍咗几年拖，又几爱佢都系要有，咪要结下啦。即兴就去咗拉斯维加斯结婚，呢段婚姻维持咗大约12年，我觉得呢个系一个成就嚟嘅，我同我前妻而家都好 friend。」张佳添还笑说：「原来做朋友仲好过做夫妻，有时我哋都讲笑，『喂，人哋结婚要庆祝摆酒，我哋不如离婚摆酒，我哋庆祝离婚。』」张佳添与首任太太离婚后，虽然尚未处理好自己的情感状态，但很快投入了另一段新恋情：「𠮶阵情感、成个人嘅人生价值呀，未处理好，于是又爱上咗第二位太太，但系原来发觉大家个性格呀，大家个脾气呀，有啲嘢唔系好夹呀，咁就变咗拗撬太多，结果都系唔能够行落去。因为我同两个前妻都有个小朋友，大家都系锡小朋友嘅人嚟，到最后以前嘅嘢其实都唔会再计较，唔会谂呢啲嘢，放低晒，大家都系希望个小朋友好。」

张佳添拍散拖令他感到最舒服的关系

经历两段婚姻后，张佳添承认拍过很多次散拖，直言拍散拖是令他感到最舒服的关系，他亦曾自己的爱情经历，去辅导感情有问题的人：「我系半个专家嚟㗎，我辅导过好多人，呢个我嘅副业，我好清楚乜嘢关系先至真系可以系又长久又开心。」张佳添坦言选择伴侣有三个条件是缺一不可：「首先，第一要互相吸引、第二要相合度、好似文化上、思想上、生活习惯上，甚至床上都要合拍，第三价值观要相似，点样使钱、点样理财、点样凑仔女、你嘅人生目标，如果一啲都唔match，算啦，你谂下，呢三样嘢都高分，难过中六合彩呀。」张佳添称从未遇过这类人：「呢个人都唔知边度揾呀大佬！所以其实我成日都觉得做人唔好太认真，因为你一执著，你就唔开心，我去到某个位，我学识咗样嘢呢，我将所有执著掉晒。我系一个冇执著嘅人，所以我而家都好轻松愉快，你越开心，你越得到嘅身边嘅人、事、桃花啦，财运，全部系会越来越好，所以你话𠮶个人出唔出现？是但啦！我而家成日讲唔使同边个谈恋爱，我同自己谈恋爱，已经好 happy。」

相关阅读：张佳添前妻新欢竟是好姊妹！喜好眼光一致 甄采浠「荼毒」黄敬佩融入亲友圈