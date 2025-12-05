罗启豪个唱获四季《中声》学员力撑 自弹自唱感谢父亲多年裁培 现场设捐款箱为大埔火灾默哀1分钟

「罗启豪《在你和故事之间》演唱会」已于昨晚在麦花臣场馆举行，获郑丹瑞、郑国江老师、区永权、韦绮姗、彭家丽、谭玉瑛、林淑敏、马海伦、陈荣峻、吴香伦等到场支持；今次演出更激罕云集《中年好声音》一至四季成员，李佳、吴大强、颜志恒、丁文俊、古淖文、谭辉智、颜米羔、黄剑文、刘威煌、黄博、占士丁丁、古祖儿等数十位好友力撑，足证罗启豪(Ramon)人缘极佳。

Ramon合共捐出六位数字

近日大埔宏福苑大火牵动全港市民的心，Ramon特别偕主办单位、演唱会全体工作人员以及歌迷会「豪吧」送上祝福，连同演唱会收益，合共捐出六位数字予相关援助基金，现场亦设置捐款箱，观众踊跃支持。演唱会开首，Ramon透过大荧幕呼吁观众进行一分钟默哀仪式，衷心希望受影响人士，身心都早日康复，同时为火警中死者家属和伤者，致以最深切的慰问，并向所有救灾救援的市民、消防员、警员、医护员致敬。

Ramon突击现身台下拉近距离

相隔两年，Ramon再举行个人演唱会，主题为《在你和故事之间》，出场安排别具心思，Ramon突击现身台下观众席，走遍场内不同角落，深情演绎多首动人金曲，瞬间令全场歌迷投入其中，Ramon说：「希望今次演唱会可以拉近与观众的距离，将舞台伸延到观众席，因为我想大家感受到，在座每⼀位都是故事里的⻆⾊，每一首歌曲、每⼀句歌词，希望得到大家的共鸣。」

罗启豪挑战多种曲风

选曲上亦带来惊喜，Ramon以多种曲风诠释真实情感，如初试演绎摇滚版《开到荼靡》、《冷战》及《发现》，encore部分又精心编排《垃圾》、《无赖》、《烂泥》与《死性不改》组曲，Ramon罕有唱出颓废氛围，他表达曲中意：「我想借此提醒大家，没有人是完美的，每⼀个人都值得被爱，就像我也不是完美，但我会用心唱好每⼀首歌，希望大家感受得到！」Ramon更首次献唱从未曝光的《有天做证》国语版《画中密码》与全新单曲《月球上的蓝玫瑰》，让在场粉丝先听为快。Ramo为今次演唱会努力练习钢琴，第⼀次公开自弹自唱《天变地变情不变》，获得如雷掌声和应，Ramon笑言：「看到我在台上⾃弹⾃唱，最开⼼的应该是爸爸，感谢他多年来的裁培与⿎励。」Ramon特别借乐迷点唱《单车》，送给挚爱的爸爸。