新闻女王²｜夏文汐谦称向佘诗曼学习 拍摄现场最佩服Man姐一样嘢

佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕领衔主演的台庆剧《新闻女王²》，昨晚一集，Man姐（佘诗曼 饰）和「霸气养母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐 饰）在晚宴上展开激烈争辩，互不相让，成为焦点；席间Kingston（黄宗泽 饰）趁火打劫，揭出二人是养母养女关系，并公开新闻图片「哭泣的女孩」，直指Man姐是1993年惨剧罪魁祸首，将焦点由Madam Yuen获奖转移到Man姐不可告人的过去。

夏文汐封佘诗曼「机械Man」

昨晚Ending，Madam Yuen直指表明Man姐就是「哭泣的女孩」，剧情走向推向高峰，留下极大伏笔，Man姐隐藏着的极重要秘密过去，令观众期待。其实Madam Yuen与Man姐的相处除了唇枪舌剑看得过瘾，二人错综复杂的「母女的爱」亦是网民关注焦点。夏文汐与佘诗曼完美演角色，难怪获赞母女关系相当立体，网民纷纷形容：「被二人对话狠狠共情」、「真系好常见嘅父母同仔女沟通问题」。

Madam Yuen一角引发极大回响，而夏文汐曾在访问中透露，自己是《新闻女王》粉丝，故对于有份参与第二季演出甚是惊喜，并笑言钟澍佳导演找她演出的原因是看中其霸气，但她笑称担心未能达到剧本要求，故开拍前有刻意培养。夏文汐又谦称能与视后阿佘合作「学到嘢」，并笑封阿佘做「机械Man」：「好似呢啲咁热嘅场面，我个妆都溶晒，佢一啲都唔溶嘅，好淡定，好犀利，我好佩服佢！」