Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻女王²｜夏文汐谦称向佘诗曼学习 拍摄现场最佩服Man姐一样嘢

影视圈
更新时间：17:15 2025-12-05 HKT
发布时间：17:15 2025-12-05 HKT

佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕领衔主演的台庆剧《新闻女王²》，昨晚一集，Man姐（佘诗曼 饰）和「霸气养母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐 饰）在晚宴上展开激烈争辩，互不相让，成为焦点；席间Kingston（黄宗泽 饰）趁火打劫，揭出二人是养母养女关系，并公开新闻图片「哭泣的女孩」，直指Man姐是1993年惨剧罪魁祸首，将焦点由Madam Yuen获奖转移到Man姐不可告人的过去。

夏文汐封佘诗曼「机械Man」

昨晚Ending，Madam Yuen直指表明Man姐就是「哭泣的女孩」，剧情走向推向高峰，留下极大伏笔，Man姐隐藏着的极重要秘密过去，令观众期待。其实Madam Yuen与Man姐的相处除了唇枪舌剑看得过瘾，二人错综复杂的「母女的爱」亦是网民关注焦点。夏文汐与佘诗曼完美演角色，难怪获赞母女关系相当立体，网民纷纷形容：「被二人对话狠狠共情」、「真系好常见嘅父母同仔女沟通问题」。

Madam Yuen一角引发极大回响，而夏文汐曾在访问中透露，自己是《新闻女王》粉丝，故对于有份参与第二季演出甚是惊喜，并笑言钟澍佳导演找她演出的原因是看中其霸气，但她笑称担心未能达到剧本要求，故开拍前有刻意培养。夏文汐又谦称能与视后阿佘合作「学到嘢」，并笑封阿佘做「机械Man」：「好似呢啲咁热嘅场面，我个妆都溶晒，佢一啲都唔溶嘅，好淡定，好犀利，我好佩服佢！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
5小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
3小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
5小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
7小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
7小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
2025-12-04 17:45 HKT
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
11小时前