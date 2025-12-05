新闻女王²｜蔡洁散发「夏式」霸气 客串年轻版Madam Yuen一分钟俘虏剧迷

由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕领衔主演的台庆剧《新闻女王²》。昨晚一集，饰演Madam Yuen年轻版的蔡洁成极大惊喜。向来予人温文柔弱的蔡洁，昨晚身穿型格皮褛，驾着电单车霸气登场，表情冷酷，眼神锐利，在采访现场（当时Madam Yuen是摄影记者）所做决定果断自信，别具魅力。

蔡洁：对我嚟讲都几难

虽然蔡洁出场时间只有一分钟左右，但由于外型，尤其神情与夏文汐高度相似，吸引不少网民关注并引发正评，大赞剧组神来之笔、找来形神俱似的年轻版：「这个选角不仅仅是形似，更是神似」、「两人均属线条分明的脸型，轮廓大器不失女性柔美，选角一绝」、「两人都有一种既帅又美的中性感」。谈到饰演「霸气夏文汐」年轻版，蔡洁接受官方访问时坦言压力不少：「因为夏姐姐喺我心目中超有型，有好强嘅霸气，虽然我只系演佢年轻版，亦好短篇幅，我压力都大，都几难对我嚟讲。我有事前问剧组攞番夏姐姐拍咗嘅片嚟睇，尝试模仿佢嘅身体语言。」

若细心留意，蔡洁虽然冇乜对白兼出场时间短，她仍有花心思做好细节位，例如在新闻采访现场，即使赶着拍摄新闻照片，仍会不忘分心照顾小Man姐，「因为我觉得佢收养得Man姐，证明佢都系好善良同锡个女，剧情亦显示到出嚟，所以我就用咗自己嘅方式，加咗啲妈妈关怀囡囡嘅小细节落去。」