大埔宏福苑五级火｜「池美丽」 连日做义工泪述灾后心声 真实身份系宏福苑原居民：守护成长嘅地方

大埔宏福苑11月26日发生五级夺命大火伤亡枕藉，截至昨日（12月4日）火灾造成至少159人死亡，其中140具遗体已由家属初步辨认，当中最年幼死者只有1岁，当中19具遗体或遗骸的身份仍有待确认，仍有31人失联，整个社会笼罩一片伤感的气氛。不少艺人也在第一时间为受难者祈福，又或者到火灾现场做义工。

「池美丽」钟凯琪是宏福苑原居民

曾经在处境剧《爱·回家之开心速递》中饰演「池美丽」的钟凯琪（Kitty）亦曾自发前往现场做义工，当日钟凯琪连续工作超过12个小时，手机纪录她走了近3万步，但仍然毫无怨言，今日钟凯琪在IG撰长文，原来她是宏福苑原居民：「见到自己成长嘅地方发生咁嘅事，冇可能唔出嚟帮手。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜《爱回家》「池美丽」通宵做义工连踩12个钟：我们都是香港人 遇灾民身上仅得100元

钟凯琪连发两个po希望热心不要冷却

钟凯琪自2021年被剧组安排去日本学厨后，未有再现《爱．回家》，其后钟凯琪鲜有在幕前露面，目前主力教日文揾食。大埔宏福苑五级夺命大火发生后，钟凯琪去到大埔为灾民出一点力，结果惹来不少回响。今日钟凯琪连发两个po，希望大家Keep 住：「关心身边每一位受灾者！！！希望大家的热心不要冷却。」全文如下：

各位的留言，我看到了。先谢谢大家。我只系一个小市民，普通人，不过我相信生命影响生命，本身也不想太多言，怕被误会。大埔灾难级火灾已经过去一个星期，香港人好善良同时亦好善忘。我有接触到的灾民怕过一段时间，这个灾难级火灾就会渐渐被遗忘。希望大家Keep 住，关心身边每一位受灾者！！！希望大家的热心不要冷却。因为修复破碎心。需要一段颇长的时间！附近居民需要爱！



亲身经历咗现场帮忙的感觉是无力与温暖，灾后第二及第三晚我都去了现场，看看自己能做些甚么。那两天接触到很多因为围封而返唔到屋企嘅街坊，大家都好徬徨，推住物资在广福平台上。所以即使我上完课已经夜晚十点几，都坚持去帮手。因为我曾经都系一个大埔人，我细个系住宏福苑。亲眼看自己曾经的家被燃烧嘅感觉，好难用笔墨去形容。记得第三晚工作完成后真的好饿，快速在昌运麦记买咗个麦当劳医肚，当然首先答谢早上麦当劳捐赠热辣辣的早餐，经理知道我当天仍会继续去前线义工。仲问我，宜家你哋争啲咩？我哋一阵收工即刻送过嚟。𠮶份温暖，唔系食物咁简单，而系一种关心嘅感觉。唔止系派物资，而系香港人之间关心同埋陪伴。



到达现场，我看到很多老人家为了拿支援到处奔波。身体很多都开始酸痛。于是就带了药油上去平台帮大家搽，陪他们倾偈希望给予他们一点关爱。其实按照我连日观察。很多真正受灾的人都唔会主动开口攞物资。我个人觉得也许那一刻

他们最需要嘅可能系关心，而唔系单纯嘅派发。现场有好多食物，但大家做紧嘢，根本冇时间食。食物变硬，心意虽好，唔想浪费。但我见到最重要人与人之间嘅连结。火灾熄灭，我也从前线支援退下来，开始化作后勤支援工作。也因此接触到不同个案，其中最心刻是一对母女系一位单亲妈妈带住个小朋友，屋企烧咗，咩都冇晒。我问小妹妹钟意咩，佢非常生性，唔肯讲，怕带给我们负担。后来知道佢钟意比卡超，我和自己的日文学生夹咗啲钱，买咗比卡超笔袋、文具同床单送比佢。我自己都钟意公仔，所以明白有自己钟意嘅图案喺身边，会令佢开心少少有家的感觉。呢啲细微嘅贴心，可能就系佢哋最需要嘅。 佢哋个案比较特别，涉及私隐问题需要保密。但原来佢哋好多灾后支援，因为这特殊原因都未能直接落到她们手上，暂时净系得到政府安排嘅过渡房屋，同埋一个社工......该社工仲要同时系跟进紧好多个案，仲要分先后次序......𠮶种彷徨程度可想而知。所以都开始帮助她们接触一些民间组织。大家了解清楚，实话实说。

看看有没有办法，特事特办。我做义工，只系希望用自己小小的力量。帮到我能力所及而需要帮助的人。我出post唔系想搏like，而系想记录。我也是一个平凡人。社交媒体对我嚟讲系一种生活纪录，舒缓感情。也许有一天我也需要到它，

来回忆起自己曾经做过的每一件事。

相关阅读：《爱回家》人气绿叶为赚钱养家一星期做足7日 久别幕前终复出 精通日语转行做老师

其后钟凯琪再出po并贴出多张相片后，形容自己是「熟悉的陌生人」。全文如下：