内幕｜郭富城跆拳道力战张文杰 踩住吴镇宇出绝招

影视圈
更新时间：15:45 2025-12-05 HKT
发布时间：15:45 2025-12-05 HKT

由金像导演麦兆辉执导的英皇电影《内幕》（Under Current）将于12月6日于港澳上映。该犯罪题材电影拥华丽卡士包括五大影帝︰郭富城、任达华、吴镇宇、方中信、姜大卫；仲有周励淇、汤怡、陈国邦、李靖筠、骆应钧、鲍起静、方平、张文杰、陈湛文、黎峻及耿长军等参演。

导演麦兆辉赞郭富城跳得又打得

郭富城、吴镇宇两位影帝相隔25年再度合作，电影中不但斗智斗力，还有不少动作演出，当中一场城城大战杀手（张文杰 饰）的动作戏，亲身上阵的他，身手俐落。城城挑战360度凌空跳起踢腿，见他被铁链锁住吊起，再反身解锁等连串动作，连导演麦兆辉也称赞城城不仅跳得，还打得。城城多次试演凌空踢腿，纵使拍到good take，向来对自己要求高的他，仍主动要求再拍多遍，令现场武指及工作人员也拍掌赞许。跟城城对打的张文杰，也不留手应战城城，大显身手，城城也大赞张文杰乃新一代动作演员，出色专业，而两人每次拍完镜头，双方都击拳鼓励，极具体育精神。

而被杀手张文杰毒打的陈国邦，戏中被打至左眼重伤，虽然并非真打，其特效伤妆非常逼真，令人感觉万分痛楚，特别是左眼伤妆，也花了三个小时坐定定让化妆师「加工」，连饭也不能吃一口，出入洗手间及现场也得工作人员搀扶。陈国邦苦中作乐，笑指自己犹如皇帝，左右有侍卫护驾，十分威风。

至于镇宇所演的警察角色，揸车闯入货仓拯救城城，拍摄的背后，镇宇主动叫城城不用客气，真踩他肩膊，甚至整个人压在他身上，以求更逼真效果。甚少拍动作戏的两人，你一拳我一脚身手敏捷，还来一场爆破戏，一take过顺利完成。导演麦兆辉惊叹一班演员的专业和效率，开工拍摄首天已达标完成，台前幕后都合作很有默契。

