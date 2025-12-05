大埔宏福苑五级火｜新戏连剧集均遇阻滞被封「黑仔王」 张继聪自觉微不足道：大家都唔好受

大埔宏福苑11月26日发生五级夺命大火伤亡枕藉，截至昨日（12月4日）火灾造成至少159人死亡，其中140具遗体已由家属初步辨认，当中最年幼死者只有1岁，当中19具遗体或遗骸的身份仍有待确认，仍有31人失联，整个社会笼罩一片伤感的气氛。因应目前社会状况，不少娱乐项目相继宣布延期或者取消。

张继聪自资电影《金童》宣传活动暂停

张继聪自资的电影《金童》上画后，本来张继聪努力到戏院谢票宣传谷票房，但因大埔宏福苑五级火，《金童》有关宣传活动暂停。与此同时，张继聪有份参演的ViuTV剧集《小业主战线》曾到宏福苑取景，ViuTY已决定重新调整拍摄安排，结果有网民直言：「张继聪都几黑仔！」

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨ViuTV曾借宏福苑取景拍反围标剧集 《小业主战线》将重新调整拍摄安排

网民对于张继聪的遭遇封「黑仔王」

对于张继聪的遭遇，有网民在Threads：「张继聪都几黑仔，主演电影上映又被新闻盖过；拍剧个场景又冇埋；个题材仲即刻变咗政治敏感题材。三样嘢同时发生系佢一位艺人身上。」其后张继聪回复：「人生总会遇到一啲难以想像嘅处境，最重要，系你用咩心态去面对。电影，工作，当然有影响，不过对比起我哋香港而家所面对嘅，实在微不足道。我知道大家都唔好受，人生系会遇到好多挑战，我哋肩并肩，手拖手，一齐行过去最后，我从来都唔觉得自己黑仔。」

张继聪被爆好人好事

后来还有人说：「刚刚同同事兼伴侣喺公司附近食完晏，途中讲起谢安琪系由细到大住宏福苑，张继聪原来喺屋苑嘅公园示爱的；又讲起本身嚟紧有套佢主演嘅电视剧会喺宏福苑取景，再讲起讲起想去睇呢排上映中佢主演嘅《金童》等等。然后行到公司大厦大门见到䢂口部䢂啱啱有人入咗准备闩门中，由于大门同䢂都有段距离所以我哋就唔追选择慢行，点知䢂入面嘅人开返度门等埋我哋入䢂，本身以为系公司同事所以等埋，然后我行入䢂途中觉得呢个人有啲似张继聪，但我唔太肯定（佢带咗超），最终到我出䢂时再睄多眼先肯定系本人。感受到佢嘅好同喺度想同佢补返声加油！」结果张继聪亦回复：「小事，我廿几年前都喺呢间大厦返工配音，部䢂好鬼慢，搭唔到会迟到，做人嘅嘢，你帮吓我，我帮吓你。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」