王郑浚仁无惧负评攻击 直认对善玥澄有好感 想挑战拍剧主持多方面发展丨独家

王郑浚仁凭借《中年好声音3》赚聚人气，获大班粉丝支持与陪伴。单身了五年的他表明绝不抗拒爱情的来临，只可惜心仪对象善玥澄有男友。不过，假若日后对方回复单身时，他不排除在感情与她上有发展可能。文、图 钟舜英

单身了五年的王郑浚仁透露，对另一半的要求是要顺眼、投契有话题，最好当然是识音乐，还有不要太肥，这些要求明显与他传出绯闻的《中3》生郑玥澄十分相似，对此他坦言:「如果性格上可以调整少少的话，善玥澄是最好，因为她外表是我很钟意的，也觉得她钟意音乐及对音乐有热诚，不过性格可能男仔头一点，与她相处时觉时她似男生较多，但有机会发展也不会抗拒，只因大家很投契，但重点是她现在有男朋友，若日后她分了手，可能有机会发展一下也不错。」

王郑浚仁想拎乐坛新人奖

最近王郑浚仁推出个人第一首歌《我就是舞台》，正式加入香港乐坛发展，对于乐坛新人奖，他笑指那位歌手不想拿到，他当然也不例外，但也见到有很多新晋歌手，明白到竞争很大。在香港发展对王郑浚仁最难的问题，可说是完全不熟识香港的市场，他听到很多不同意见，包括网民、粉丝、公司以及老师等，收集后便要慢慢拿捏，他深明这世界不会所有人也钟意你，Hater不会留手地对你很刻薄，当对方完全不了解你，做什么也是不对的，所以面对这些负评要懂得怎样去调整心态及面对，王郑浚仁笑言幸好觉得自己在比赛时已经学懂处理。

王郑浚仁介意被定形

现在主力在香港生活的他，在香港生活最不适应的是不能自驾，他在马来西亚一直是自己驾车出入，但现在要改为乘地铁或的士。另方面，他不太钟意被外界定形为「比赛型选手」，只想让人看到他是多方面的艺人，不同曲风也能唱到又可以尝试新事物，更不想外界觉得他「老饼」。刻下他已开始计划，第二首推出的是贴地情歌，也希望能在圈中多方面发展，例如演戏、主持或拍摄旅游节目等。



