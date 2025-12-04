大埔宏福苑五级火丨声秀演唱会为火灾延期 传递音乐温暖抚慰社区伤痛

原定于2025年12月17日举行的《This is Our Stage 声秀毕业演唱会》，因应大埔宏福苑日前发生的严重火灾，主办单位今日（12月4日）宣布将延期至2026年1月18日（星期日）晚上8时，于旺角麦花臣场馆举行。此决定源于对灾情与社区的深切关怀，主办单位表示，希望在此刻将社会关注与资源集中于支援灾民，并期待透过音乐为受灾人士带来心灵上的抚慰与支持。《This is Our Stage 声秀毕业演唱会》除了声秀三甲冠军冯熙燮、亚军柯雨霏(Ophelia)、(Ryan)、季军胡子贝(Matt)及其他学员演出外，还有任导师的苏永康、刘浩龙、谭耀文、吴浩康、胡鸿钧、泳儿、钟舒漫。

已购票观众可选择保留门票或申请退款，主办单位同时公布具体票务安排。已购票观众可选择保留原门票，于新演出日期凭完整无损的2025年12月17日原票入场，座位维持不变。

若无法参与延期演出，观众须于 2025年12月14日晚上11时59分前 主动申请退款。透过公开发售购票者，需透过CAST Ticketing官网或指定电邮提交申请（须提供订单编号及登记电邮）。退款将于申请后约45个工作天内处理，唯购票手续费恕不退还。主办单位特别提醒，逾期未申请者将视为同意保留门票，届时可能无法受理退款要求；任何遭涂改或经验证无效的门票亦不符合退款资格。

本次演唱会以感恩为初衷，一众声秀学员原计划答谢导师与观众，现更盼以音乐发放爱与正能量，祝愿伤者早日康复，社区尽早重建家园。主办单位对延期造成的不便深表歉意，并感谢公众的理解与支持，文末亦写下「祈求伤者早日康复，愿大家平安」的诚挚祝愿。

活动资讯

· 延期后日期：2026年1月18日（星期日）晚上8时

· 地点：旺角麦花臣场馆

· 退票申请截止：2025年12月14日23:59前

· 主办单位：棋人香港 / 宝辉娱乐 / 电视广播有限公司 / Shaw Music Group

· 协办单位：星传文化 / 天才制作

