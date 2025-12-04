尹光谈「父子情」：佢唔拖我好心嗡 邀张家辉拍MV睇到眼湿湿丨独家

尹光凭早前推出讲述父爱的新歌《老豆》登上《Chill Club推介榜》冠军，成为最年长冠军歌男歌手，今次光哥更找来张家辉拍MV，虽然短短3分钟，但张家辉影帝级的发挥令他感到佩服，不少睇过MV的乐迷均被感动到喊，更表示今次要继续推尹光上「叱咤」！文：霍淇 图：林宾尼

儿子永远是心中的孩子

对于父子情，尹光表示自身与歌中的父子关系接近，「我和太太经常走埠，请个工人回来看着儿子。小时候儿子很喜欢我，尤其是三、四岁的时候，带他到处玩、骑膊马，好开心。他六、七岁开始读书，就亲近太太多一点。」歌词讲述做父亲的心声，尹光最感触的一句是「哪怕你再生得高，我眼里是昨天孩子」，他透露当年与约11岁儿子出街，拖着他时，儿子却因怕被同学看到而松手，「好心噏，我拖惯佢㗎嘛，无论你多大，我都会当你是小朋友，会想为甚么会揈开我？原来人一长大，开始有自己的思想，他要做大人。」

赞影帝张家辉演技

今次MV找来影帝张家辉主演，尹光最初认为没有可能，不过公司指对方曾表示喜欢自己的歌曲，所以也尝试邀请，但过程中因电话错误，差点错失合作机会，幸好家辉听了《老豆》后，表示好听亦愿意拍MV，令尹光很开心。尹光指自己看完MV后也觉得很感动，亦大赞影帝张家辉，「真的老练，三分钟拍出这么多感情，看到眼湿湿，还有他最好的动作就是转身，影帝真是影帝，很佩服！」

并非要上「叱咤」

有庙街歌王之称的尹光，近年开始转型行感性路线，他坦言相比起唱搞笑歌，抒情歌的声线会较柔和，而随年纪与经验，沧桑感更契合。对于《老豆》得到乐迷喜爱，指要再推尹光上「叱咤」，尹光指以前唱歌为了揾食，现在则为兴趣，并非要上「叱咤」。他又表示未来想尝试唱儿歌，现在有很多小朋友也唱自己的歌，至于合作方面，他希望与张敬轩合唱，「因为轩公很好声，他的假声唱得很好听，我不行，我又学不到，写一首新歌，高音就给他低音给我，这样就好。」

