TWICE周六启德巡唱照常举行 对香港火灾深感哀痛：已捐赠港币100万

影视圈
更新时间：21:15 2025-12-04 HKT
发布时间：21:15 2025-12-04 HKT

人气韩团TWICE将于周六（6日）及周日（7日）在启德体育园主场馆举行《This Is For》巡唱，但上周三大埔宏福苑发生大火夺走 159条人命，今日公司JYP娱乐透过微博正式宣布，演唱会将照常进行。

向伤者及死者家属致以最深切慰问

JYP发布公告指TWICE成员对香港火灾深感哀痛，「TWICE 团队已向香港世界展望会捐赠港币100万元，用于支援受灾儿童及居民的临时安置、心理辅导等紧急救援工作。」JYP又在粉丝平台强调：「与主办的Live Nation一起，我们一直在密切关注灾情。经过深思熟虑，我们决定继续启德举办巡唱。鉴于情况的严重性，我们将以真诚的尊重来对待表演和悼念。我们真诚地希望这个音乐会能够为那些在悲剧发生后，继续向前行的人提供安慰和力量，即使是很小的方式，这个希望带领了我们决定继续演出。」最后她们向伤者及死者家属致以最深切慰问，并希望大家能尽快康复。
 

