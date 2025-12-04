东张西望丨宏福苑灾民轰管理公司「拆玻璃改木门」酿惨剧 窗外棚网再包帆布棚架见烟盒感心寒

大埔宏福苑五级火夺去逾百人命，摧毁过千户家园，事件引起全球关注。TVB节目《东张西望》连日来跟进宏福苑的情况，今晚（4日）继续报道政府让未受火灾波及的宏志阁居民返家执拾，有灾民无奈表示：「听天由命！」也有人认为「管理公司𠮶度系最大问题」，应该负最大责任。同时有受访居民提供窗外环境的照片，形容很恐怖又危险。

宏志阁居民返家执拾

《东张西望》今日派出主持王汛文到场采访，有指约七成的居民已在昨日返家执拾，因此今日到场的居民人数相对较少。宏志阁居民「张婆婆」接受传媒访问时，坦言未上楼未知情况：「我唔知有没冇烧到，有冇淋湿，我都唔知道，我未到。我刚刚喺酒店过来，Passport未攞出来，依家冇烧到就攞啰。」

张婆婆由于仍住在酒店，暂未获安排新居所，她直言：「梗系有困扰啦，我要搭车返嚟。我唔知道佢会畀边度我，因为如果佢畀得远呢，你叫我搭车返嚟复诊，点算丫？依家由佢听天由命，睇下佢点啰，你冇得选择。」

宏志阁居民带走大型电器

不少居民将家中物件带走，见到有风扇、洗衣机，甚至雪柜等大型电器。宏志阁居民梁小姐透露返家取回重要文件，以及有需要的物品、物资。梁小姐哽咽表示：「因为都知道，政府安排都会三、四个礼拜会返去，就先拎暂时要用嘅嘢。」梁小姐透露宏志阁有水电供应，电梯亦运作正常，只是地面湿滑，完整无缺。

不过宏志阁居民林先生受访时就认为管理公司应该负最大责任：「管理公司𠮶度系最大问题，点解会个警钟会冇咗呢？而且佢有好多...楼梯有玻璃，过后佢拆咗个玻璃，整木门喺度，方便啲人士喺𠮶度爬出去做嘢。但到火烛啲烟咪喺𠮶度走入嚟啰，变咗逃生啲人话楼梯口有烟。」对于有否想要一个交代？林先生无奈表示：「有咩交代？已经唔烧都烧咗，我哋冇办法㗎喇！希望可以安置到我哋啰。」

宏志阁居民指水电运作正常

有观众「Nicole」与母亲一同住在宏志阁，接受节目电话访问时，表示满意安排：「上去的时候，就有义工跟我们一起上去，和那个社福的一户一社工的女士跟我们一起。进去之后，其实电梯能够运作，我们也是坐电梯上去。进去之后，我们用钥匙开门，开门和开铁闸进去。两个义工会在门口等我们，他们没有进来。我们自己开灯，进去收拾东西。」

Nicole指水管正常有水也有电灯：「基本上一切都正常运作，连雪柜也还是有电，里面的东西还是冰冻。雪柜里面的食物没有坏掉，只是因为放了一个多星期。用樽装的其实冇，只不过菜就摆到变黄，剩菜还在但是...不是臭，基本上是没事。」

宏志阁搜救过程时被破门

不过从Nicole提供予《东张西望》的片段，见到窗外的环境除有棚网外，四周还有一些帆布包围。Nicole表示：「窗外系有一层绿色嘅网，有一层蓝白色嘅帆布。𠮶只质地系似我哋平时用嘅红白蓝袋嘅质地。会有一啲竹棚，有啲木板喺个地下，我估系畀佢哋行，所有嘅玻璃窗都系黐咗发泡胶，其实系好恐怖，好得人惊好危险。」另有居民指返到屋企见到窗外的棚架上遗留烟盒。

居民表示虽然屋企没有遭受火灾波及，也没有财物损失，但在搜救过程中被消防破门。Nicole表示所住的宏志阁基本上没有大问题，但可能因为其他事要处理，才能让居民返回屋企，Nicole希望有落实的日期，让老人家安心。

