43岁情歌王子曾心脏衰竭等死 完成心肝移植复出状态惹热议 容颜大变一特征「完全不一样」

影视圈
更新时间：20:30 2025-12-04 HKT
发布时间：20:30 2025-12-04 HKT

43岁台湾创作歌手TANK（吕建忠）活跃于千禧年代，当年以《非你莫属》、《专属天使》等多首脍炙人口的歌曲红遍华语乐坛。TANK因罹患先天性心脏病，去年3月病情急剧恶化，先后心脏衰竭合并肝硬化与多重脏器衰竭，曾无法站立并一度悲观等死，并曾淡出歌坛近10年。今年4月TANK宣布成功完成心肝移植手术，为亚洲首例，并逐渐重启音乐事业。日前惊喜现身陈嘉桦（Ella）在杭州举行的演唱会，TANK憔悴的模样，让大批粉丝感到担忧。

TANK现身支持Ella

TANK日前在微博分享出席Ella杭州演唱会的照片，见到二人在后台亲密合照，TANK感性写道：「从今以后陈嘉桦是我偶像，呃…一直都是」。照片中见到TANK面露微笑，气色也比以往红润，但身形依旧消瘦，黑眼圈相当明显，让不少粉丝心疼留言，希望他多加休息，好好保重身体。

Ella之后受访时提到TANK，指对方的状况比之前好很多，也透露TANK已开始工作，一切都在往好的方向发展。Ella又提到演唱会当日见到TANK，感觉其气色改善许多，脸颊也变得有肉感，请歌迷不用过度担心。

TANK走过鬼门关

不过TANK自手术后被指外貌出现变化，引发网民热议。部分网民留言：「面相真的变了」、「眼神好像完全不一样」。有网民则认为TANK经历走过鬼门关，外型与心境有所转变是相当合理，并认为：「只要人健康就好」、「虽然手术相当成功，还是要好好保重身体」、「黑眼圈好重，要适时的休息」等。

