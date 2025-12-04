Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻女王2丨「第一代霸气烈女」世纪对决「新闻女王」！文慧心气场被秒杀变鹌鹑

影视圈
TVB台庆剧《新闻女王2》霸气养母「Madam Yuen 阮雪君」夏文汐终于登场！昨晚（3日）播出的一集，最大焦点绝对是「文慧心Man姐」佘诗曼佘诗曼与SNK元祖级新闻女王的「Madam Yuen」、养母「阮雪君」夏文汐霸气现身，今次「阮雪君」夏文汐的回归，不单触发「方太」龚慈恩力邀回巢，还会与「文慧心Man姐」佘诗曼迸发连场火花四溅的对垒。

夏文汐加入将剧情推上高潮

「阮雪君」夏文汐的加入，将剧情推上另一个高潮。对于「养母」的出现，「Man姐文慧心」佘诗曼一度避之则吉，因为「阮雪君」夏文汐的强势一直影响养女的成长，牵动了她的命运，「Man姐文慧心」佘诗曼亦曾以「一场永不落幕的职场与情感的拉锯战」来剖白与养母「阮雪君」的关系。

相关阅读：《新闻女王2》1-25集剧情懒人包｜Man姐佘诗曼恶斗黄宗泽 演员角色、分集剧情整合

夏文汐佘诗曼「结怨」因由

继2018年《逆缘》后，夏文汐再度现身TVB剧集，昨晚一出场已火力全开，在短短五分钟内，夏文汐凭借硬朗又吸睛的女强人造型、连珠炮发式的尖酸批评、架势十足的叉腰高傲手势，及鄙视世间所有人的凌厉眼神，造型加上知性及阅历感逼人的气质，比「新闻女王」更为「新闻女王」，难怪获封「新闻太后」！其实夏文汐的出场确是充满记忆点，映入镜头的先是她霸气十足的步姿、女强人标配发型、名牌手袋，以及优雅的背影；之后「Madam Yuen 阮雪君」夏文汐先以「四眼仔」称呼「PM」吴业坤先声夺人，再以自信笑容＋霸气黑超隆重登场，格调十足，搞到「刘艳」王敏奕、「余英飞 飞爷」厌恶、无奈及委屈反应，与及「文慧心Man姐」佘诗曼、「子杰」谭俊彦难得的阵脚大乱，亦将「Madam Yuen 阮雪君」的霸气又霸道的性格呈现得更立体。

网民留言被夏文汐超强劲气场吸引

不少网民留言被夏文汐超强劲气场吸引，大赞「夏文汐」是「惊喜中的惊喜」：「她非常适合演恶妈妈」、「意料之外的人选，期待之后更精彩的剧情」、「中气十足教训后辈」、「夏姐姐教训刘艳后刘艳的表情太好笑了」、「难怪是连Man姐都怕的人」、「Man姐终于有对手了」，并坦言期待剧情尽快揭出二人「千丝万缕」的关系、及更精彩的后续发展。而网民对于夏文汐的冻龄能力亦＇深感佩服：「哇！夏文汐Keep得好好」、「夏文汐好美」、「好有气质好靓」、「又一个美魔女」。其实《新闻女王2》在内地播映期间，夏文汐的出场已引发极大回响，大批网民直指她与佘诗曼「强强联手」的连场对垒戏十分精彩，就连佘诗曼本人也曾在社交网大赞夏文汐好有型，坦言很感恩能有合作机会：「一个我一直觉得好有型嘅女人，一个谂都冇谂过嘅机会，一次既敌对又亲密嘅合作，夏文汐姐姐..Nice to meet you！合作愉快。」

相关阅读：新闻女王2丨「阮雪君」夏文汐强势登场双女王对阵 揭「Man姐」佘诗曼成长背后活在阴影下

 

夏文汐有香港「第一代霸气烈女」之称

夏文汐1982年出道投入电影拍摄工作，并因接连在多部电影中饰演性格鲜明又独立的角色，被称为香港「第一代霸气烈女」的同时，亦成为了女性电影的代表性演员。剧中Madam Yuen是新闻界翘首，并获得国际性奖项；而现实中的夏文汐同样曾扬名国际，2019年夏文汐曾获US Hollywood International Golden Film Award特别成就奖；另夏文汐亦分别凭电影《烈火青春》和《花街时代》提名金像奖「最佳新演员」及「最佳女主角」。1980年代末夏文汐转战台湾，并自2002年起定居上海、从事制作公司的幕后工作。

