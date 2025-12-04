大埔宏福苑五级火｜ERROR宣布取消成军7周年庆祝活动 193分享与AI对话关心市民

大埔宏福苑五级火酿成严重伤亡，男团ERROR成军7周年，原定本月21日举行庆祝活动，因火灾惨剧而公布取消。ERROR日前于社交平台发出公告，指团队与全港市民同感悲痛，认为应将关怀与支持给予受灾社群及有需要的市民，因此决定暂停所有原定庆祝安排，又指未来将继续透过影视、综艺及音乐作品与大家见面，传递温暖与能量，祈愿平安与香港同在，成军八周年再会。

193有更多时间反思

虽然ERROR成军7周年庆祝活动取消，一向活跃于社交网的成员郭嘉骏（193）亦探讨牺牲者情结或殉道者心态的问题，更分享AI回复的答案。193表示见到有人出Po指期待已久的学校圣诞联欢会取消而不开心，又见到有人出po表示开心生活日常而被人攻击，再加上他的新歌《你的名字 我的圣诗》暂停宣传，令他多时间去反思。他说：「我身为艺人，觉得其实喺唔开心嘅情况下更加需要提供娱乐畀大众去宣泄情感或者放松一下。毕咗业十年有多，突然谂起「Martyr complex（牺牲者情结/殉道者心态）」呢个term，但又唔肯定同今次事件有冇关系，于是决定同AI倾吓偈。」有粉丝亦分享193新歌《你的名字 我的圣诗》的网上平台连结，以歌分享自己的心情，并写道：「暖心的MV，唔开心，觉得只有坏事发生嘅时候，我自己系会想睇下人哋开心嘅嘢，希望自己受到感染振作起嚟。」