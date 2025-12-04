Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜ERROR宣布取消成军7周年庆祝活动 193分享与AI对话关心市民

影视圈
更新时间：16:15 2025-12-04 HKT
发布时间：16:15 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级火酿成严重伤亡，男团ERROR成军7周年，原定本月21日举行庆祝活动，因火灾惨剧而公布取消。ERROR日前于社交平台发出公告，指团队与全港市民同感悲痛，认为应将关怀与支持给予受灾社群及有需要的市民，因此决定暂停所有原定庆祝安排，又指未来将继续透过影视、综艺及音乐作品与大家见面，传递温暖与能量，祈愿平安与香港同在，成军八周年再会。

193有更多时间反思

虽然ERROR成军7周年庆祝活动取消，一向活跃于社交网的成员郭嘉骏（193）亦探讨牺牲者情结或殉道者心态的问题，更分享AI回复的答案。193表示见到有人出Po指期待已久的学校圣诞联欢会取消而不开心，又见到有人出po表示开心生活日常而被人攻击，再加上他的新歌《你的名字 我的圣诗》暂停宣传，令他多时间去反思。他说：「我身为艺人，觉得其实喺唔开心嘅情况下更加需要提供娱乐畀大众去宣泄情感或者放松一下。毕咗业十年有多，突然谂起「Martyr complex（牺牲者情结/殉道者心态）」呢个term，但又唔肯定同今次事件有冇关系，于是决定同AI倾吓偈。」有粉丝亦分享193新歌《你的名字 我的圣诗》的网上平台连结，以歌分享自己的心情，并写道：「暖心的MV，唔开心，觉得只有坏事发生嘅时候，我自己系会想睇下人哋开心嘅嘢，希望自己受到感染振作起嚟。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
10小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
8小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
23小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
8小时前