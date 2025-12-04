Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨偶像低调越洋「人肉速递」关怀受灾粉丝 全民竞猜身份「网店购物」曝光线索

影视圈
大埔宏福苑早前发生夺命五级火灾，造成逾百人伤亡，包括一名消防员殉职。连日来各界出钱出力，大批艺人也有捐款，为受灾居民提供支援。张敬轩日前被爆向歌迷会中受灾的粉丝送上现金纾困后，再有歌手被公开越洋慰问，为粉丝打气。

火灾网民报平安

日前有受火灾影响的网民在threads透露，火灾当日正在返工，母亲独自一人留在家中，发生火警时幸好母亲获邻居拍门，并带落楼下，有惊无险。网民没想到事故后会收到自己喜欢的歌手越洋来电，送上关心和慰问，其后又发现户口多出一笔款项，大爆偶像的暖心举动深受感动。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬

网民留言：「琴日接到个陌生电话，响左两次都系告知外地来电嘅录音，以为系诈骗就即刻收线。过咗十分钟同一个号码又再打嚟，今次决定听到最尾。听完段录音完之后，系一把陌生又熟悉嘅声音。原来系一位我好喜欢嘅歌手打嚟。当时个脑一片空白，完全无谂过，成件事好CXX，我估系之前网上商店买嘢，所以知道个地址同电话。谢谢你嘅关心同慰问，好暖心，之后仲发现户口多咗一笔金钱支援。因为知道佢钟意低调，所以唔开名了，只想讲：真系好多谢你。」

大批「姜糖」估是姜涛

不少网民见到帖文后，纷纷猜测该位「喜欢嘅歌手」身份，事件更在网上广传：「请你开估，这位你喜爱歌手的善心是应该被广传，而且其他糖都在Instagram讲述过他的善举」、「我哋一齐同姜涛行更多更长嘅路，记住你系姜姜嘅家人呀，仲有姜同糖」、「系边个唔重要，帮到手就ok la」。

另有不少网民认为「歌手」是另一男星：「应该唔系姜，似系无头像𠮶位」、「应该系林生」、「林家谦？」也有网民认为「歌手」想低调，就不要过度猜测：「是哪位歌手也好，感恩香港有这些善良的艺人，Take care」、「帮到人都系好」等。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜张继聪与谢安琪捐仁济100万 邓丽欣画展门票收益助灾民

