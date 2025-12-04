Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian深夜以歌曲慰藉灾民：俾力量大家 网民听到喊留言感谢

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-04 HKT
发布时间：14:15 2025-12-04 HKT

MIRROR 成员陈卓贤（Ian）早前得知一位72 岁长者hellosss( 粉丝暱称）在大埔宏福苑五级火灾中丧生，于是特意在社交网限时动态上载全黑图片低调悼念对方。

深夜分享新影片

宏福苑夺命火灾事发已经过一星期，全城依然被一片愁云笼罩，需要灾后心理辅导的人更不少，一直以创作音乐让大家寻获情绪出口的Ian，昨深夜在社交网分享新影片，表示写了一首给自己力量的歌，想将力量分给大家。Ian发文提到：「依只歌系我之前写落，用嚟俾力量自己。依家想分享依份力量俾大家。」

送给逝者的安魂曲

片中Ian正身在幽暗环境中录音，抒情旋律加上Ian那清彻歌声，令听众得到心灵慰藉。粉丝纷纷留言感谢Ian，不少人坦言听到哭了，有人更要求Ian直接出歌。有粉丝觉得歌词之中「抬头望向天上无知的星星，闭著眼睛将恶梦叫醒，唯独在你的自由之境将祂的隽永一一倾听」，大概是送给逝者的安魂曲。

