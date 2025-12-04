Anson Lo首张个人专辑《KINGDOM》火速售罄 周六开骚忙彩排 捐盈利支援灾民

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）首张个人专辑《KINGDOM》今日面世，以A或B版双封面设计，产品内附有CD一只、相片集一本、歌词簿一本、贴纸一套五张、小卡一套两张（A或B版）及折叠海报一套两张（A或B版）。官网简介写道︰「 卢瀚霆首张个人专辑《KINGDOM》，不仅是一个国度，而是一种追求」。

Anson Lo与灾民同行

专辑于今日（4日）11点起，于MIRROR SHOP官方网站及各大唱片店开售，甫开卖不久，多个平台便火速售罄。由于大埔宏福苑发生五级火灾造成逾百人伤亡，Anson Lo继早前捐出100万元后，日前宣布《Anson Lo“Kingdom”Live 2025》演唱会的首场门票及专辑《KINGDOM》之盈利，将悉数捐赠予本地募捐平台，以支援受灾居民。

而一连5场演唱会将于周六举行，Anson Lo近日忙于彩排，他在IG限时动态上载彩排情况的相片，贴心留言︰「比我辛苦100倍的所有dancer朋友们、排舞老师们、工作人员，忙于处理全部事情的细荣老师（庄少荣），整队band和舞台工作人员，明天入台，辛苦各位了」。

