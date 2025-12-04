Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo首张个人专辑《KINGDOM》火速售罄 周六开骚忙彩排 捐盈利支援灾民

影视圈
更新时间：14:45 2025-12-04 HKT
发布时间：14:45 2025-12-04 HKT

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）首张个人专辑《KINGDOM》今日面世，以A或B版双封面设计，产品内附有CD一只、相片集一本、歌词簿一本、贴纸一套五张、小卡一套两张（A或B版）及折叠海报一套两张（A或B版）。官网简介写道︰「 卢瀚霆首张个人专辑《KINGDOM》，不仅是一个国度，而是一种追求」。

Anson Lo与灾民同行

专辑于今日（4日）11点起，于MIRROR SHOP官方网站及各大唱片店开售，甫开卖不久，多个平台便火速售罄。由于大埔宏福苑发生五级火灾造成逾百人伤亡，Anson Lo继早前捐出100万元后，日前宣布《Anson Lo“Kingdom”Live 2025》演唱会的首场门票及专辑《KINGDOM》之盈利，将悉数捐赠予本地募捐平台，以支援受灾居民。

而一连5场演唱会将于周六举行，Anson Lo近日忙于彩排，他在IG限时动态上载彩排情况的相片，贴心留言︰「比我辛苦100倍的所有dancer朋友们、排舞老师们、工作人员，忙于处理全部事情的细荣老师（庄少荣），整队band和舞台工作人员，明天入台，辛苦各位了」。

相关文章︰大埔宏福苑五级火｜卢瀚霆捐出首场个唱门票兼专辑盈利 演唱会拒受一切花篮应援

相关文章︰大埔宏福苑五级火丨Anson Lo捐百万低调行善 被爆视讯慰问受灾神徒 获封为「人间天使」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
23小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
21小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
13小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
6小时前
01:22
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
10小时前