TVB富贵小花「家人」 骤然离世 自愧因没有把握好「预兆」：以为弟弟到来所以闹脾气

「亿万驸马」袁伟豪与「底裤大王」千金张宝儿（Bowie）在2020年结婚，两年前诞下大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven），上月二人在IG宣布细仔「袁氹氹」出世，本来一家四口很温馨，不过昨日（3日）张宝儿在小红书撰长文称有「家人」 骤然离世。

张宝儿对没有把握好「预兆」感愧疚

原来袁伟豪与张宝儿陪伴多年的爱猫Marky骤然离世，令二人相当难过，他们「爱你的爸爸妈妈」署名，分享多张与猫猫的生活照，记录下与牠相处的愉快时光，张宝儿也对自己没有把握好「预兆」而感到愧疚。

张宝儿与爱猫Marky未能好好道别

张宝儿昨日在小红书撰长文透露缅因猫Marky离世，并以「爱你的爸爸妈妈」分享了多张她和老公袁伟豪跟爱猫的生活照：「今天一边亲喂，一边哭著，因为知道你最后还是离开了，在年轻的年纪，你经历了爸爸妈妈从拍拖到成家立室到两个弟弟的到来，也许你觉得任务完成了，陪伴了这个家从零到丰盛，几经坚持，最后还是等到不在家中，你才悄然离开⋯⋯」张宝儿说事情来得很突然，可能早有预兆：「我还以为你是因为弟弟到来所以闹脾气，对不起，没有给你够多的时间，去珍惜和你相处的时光，也未能好好道别，生活总是有很多的懊悔，时间不够用，觉得自己还有很多可以做得更好。」

张宝儿感恩曾经遇上爱猫Marky

张宝儿续说：「一个生命到来，一个生命离去，我的世界的所有，在宇宙里却是多么平凡的事情，能聚在一起确实是等了好久才修来的缘分，你看！你和弟弟还来得及拍一张照，那天你异常的合作，听话地摆铺，他的满月照却是你最后的照片，一切都有它的时间，一切都有它的意义。如果你的灵魂能听见，我想说：『爸爸妈妈好感恩曾经遇上你，和你生活，和你相爱，袁咕碌也会记得和你相处的时光，你真的，很好。但今日之后，请你不要记挂我们了，愿我们都只记住那些，在彼此生命留下的美好，还有很多说不出的，你那么敏感懂人，你会明白的，祝愿你在喵星幸福快活。」

