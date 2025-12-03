东张西望｜宏福苑灾民重返居所「周围有㶶味」  居民懒理心理阴影求返屋企：住总统套房都冇用

大埔宏福苑五级火事件全城关注，TVB《东张西望》今晚继续跟进相关事件。今早政府让未受火灾波及的宏志阁居民重返家中执拾物件，时间有1个半小时，不少居民晨早就重返宏福苑，于火灾后首次再返屋企。居民表示对今日政府安排感满意，指出宏志阁虽然未有着火，但周围仍出现㶶味。居民现时最担心的是未来住屋安排，有居民指他好想尽快返屋企住，并指「畀个总统套房我都冇用，都唔够我个狗窦」。

宏福苑五级火｜居民有1个半小时执拾

今早大批宏志阁的局民返到久违的家，他们都拖着大大小小的喼，重返家中执舍有用的东西。不少居民都表示，不会取太多东西离开，因为未来的住屋安排仍未有着落，没有理由将家中的东西全数迁出，都表示只能见步行步。

宏福苑五级火｜黄太：虽伤感但仍想回家

吴先生表示心情好难过，因为他有多达20至30个朋友罹难，并指其中一对朋友是两夫妻，他们是相拥着离世。而黄太就担心之后的住屋问题：「其实政府都帮咗好多，依家希望政府可以延期，畀我哋呢班住酒店嘅居民可以继续暂住，唔好14日就赶走我哋，因为我都唔知可以去边」。黄太表示曾跟不少宏志阁街坊沟通，他们都表示虽然是十分伤感，但若可返宏志阁住，他们也会愿意。而黄小姐亦指，因为居民当中有好多八、九十岁老人家，若可重返旧居居住，大家会有个照应，而且不会不习惯。

宏福苑五级火｜李先生想念自己的「狗窦」

陈小姐就指今日整个执拾流程都很顺利，盛赞当局安排不错，不过就表示闻到㶶味。另外她就指自己非常不开心，因为仍有朋友失联；并表示若让她返回旧居所居住，她都要努力撇走阴影才行。而李先生就斩钉截铁地表示，希望可以尽快返回旧居居住：「喺未受影响之下，喺清走所有危险物品之后，可以畀我哋返去住。如果有一座人可以返去住，就可以减少用社会资源；另外，其实你畀个总统套房我住，都唔及我个狗窦」。

