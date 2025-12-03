闵熙珍举行海选另组新女团 与NewJeans正式「分手」

韩国人气女团NewJeans在跟经理人公司ADOR的合约纠纷官司中落败后，全员宣布回归ADOR。虽然有传被韩媒封为「傲慢3Jeans」的Minji、Hanni和Danielle仍坚持要闵熙珍担任制作人，以致与ADOR商讨回归的事宜停滞不前。但看来闵熙珍与NewJeans都必定要「分手」，故此有传闵熙珍正秘密招募练习生，打算另组新女团。

去年10月已成立 OK Records

人称「NewJeans之母」的ADOR前代表闵熙珍，去年10月已成立了一间新的娱乐公司OK Records，并完成了公司注册，甚至还在首尔江南区新沙洞附近购买了一栋大楼，作为新公司的总部。OK Records注册成立的目的是从事艺人管理、音乐制作、专辑制作、音乐和专辑发行、演出和活动策划制作以及品牌管理，闵熙珍被列为该公司的内部董事。此外，闵熙珍最近在针对ADOR母公司HYBE的认沽期权索赔诉讼的第三次听证会上，以OK Records的名义发布新闻稿，确认终止了与HYBE的股东合同，并正式成立了该公司。

组建一支全新的练习生队伍

曾成功企划并打造了少女时代、f(x)、Red Velvet、NewJeans等知名女团、被封为「女团圣手」的闵熙珍，成立公司后下一步当然就是另组新女团。据韩媒《SPOTV新闻》报道，OK Records将于7日在一间著名舞蹈工作室举行私人海选，为公司招募练习生，即是代表他们将组建一支全新的练习生队伍，取代原本闵熙珍想从ADOR处带走的NewJeans。而闵熙珍选定的招募活动举行地点是韩国3大知名舞蹈工作室之一，曾为Mnet女子街舞竞赛节目《街头少女战士2》派出舞团Jam Republic参赛。《街头女战士3》冠军队伍Osaka Ojo Gang的领队Kyoka，以及曾担任NewJeans表演指导的BLACK.Q等舞蹈高人，都曾在此授课。相信闵熙珍公司会继续与该舞蹈工作室合作，培训最精锐的女团成员。

Danielle与朴宝剑出席慈善晚宴

至于目前仍未跟ADOR倾掂数的NewJeans成员Danielle，周日（30日）就被目击与男神朴宝剑同现身首尔某知名酒店，出席「2025年人人共享餐桌」慈善晚宴。二人都以跑步团体「Unknown Running Crew」的成员身份出席活动。这次二人意外同框，惹人关注。