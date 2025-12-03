Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闵熙珍举行海选另组新女团 与NewJeans正式「分手」

影视圈
更新时间：19:45 2025-12-03 HKT
发布时间：19:45 2025-12-03 HKT

韩国人气女团NewJeans在跟经理人公司ADOR的合约纠纷官司中落败后，全员宣布回归ADOR。虽然有传被韩媒封为「傲慢3Jeans」的Minji、Hanni和Danielle仍坚持要闵熙珍担任制作人，以致与ADOR商讨回归的事宜停滞不前。但看来闵熙珍与NewJeans都必定要「分手」，故此有传闵熙珍正秘密招募练习生，打算另组新女团。

去年10月已成立 OK Records

人称「NewJeans之母」的ADOR前代表闵熙珍，去年10月已成立了一间新的娱乐公司OK Records，并完成了公司注册，甚至还在首尔江南区新沙洞附近购买了一栋大楼，作为新公司的总部。OK Records注册成立的目的是从事艺人管理、音乐制作、专辑制作、音乐和专辑发行、演出和活动策划制作以及品牌管理，闵熙珍被列为该公司的内部董事。此外，闵熙珍最近在针对ADOR母公司HYBE的认沽期权索赔诉讼的第三次听证会上，以OK Records的名义发布新闻稿，确认终止了与HYBE的股东合同，并正式成立了该公司。

组建一支全新的练习生队伍

曾成功企划并打造了少女时代、f(x)、Red Velvet、NewJeans等知名女团、被封为「女团圣手」的闵熙珍，成立公司后下一步当然就是另组新女团。据韩媒《SPOTV新闻》报道，OK Records将于7日在一间著名舞蹈工作室举行私人海选，为公司招募练习生，即是代表他们将组建一支全新的练习生队伍，取代原本闵熙珍想从ADOR处带走的NewJeans。而闵熙珍选定的招募活动举行地点是韩国3大知名舞蹈工作室之一，曾为Mnet女子街舞竞赛节目《街头少女战士2》派出舞团Jam Republic参赛。《街头女战士3》冠军队伍Osaka Ojo Gang的领队Kyoka，以及曾担任NewJeans表演指导的BLACK.Q等舞蹈高人，都曾在此授课。相信闵熙珍公司会继续与该舞蹈工作室合作，培训最精锐的女团成员。

Danielle与朴宝剑出席慈善晚宴

至于目前仍未跟ADOR倾掂数的NewJeans成员Danielle，周日（30日）就被目击与男神朴宝剑同现身首尔某知名酒店，出席「2025年人人共享餐桌」慈善晚宴。二人都以跑步团体「Unknown Running Crew」的成员身份出席活动。这次二人意外同框，惹人关注。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
4小时前
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
7小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
7小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
2025-12-02 19:12 HKT
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
01:25
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
9小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
11小时前
IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
生活百科
6小时前