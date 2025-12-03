「最索经理人」35岁再次选美大热封后  性感晚装中门大开凸显傲人身材  飞意大利继续斗靓

现年35岁、有「最索经理人」美誉的林宝玉，早前在《皙之密至尊2》港澳区选美比赛中，凭借出众的实力与亮丽的外型，于二千名参赛者中脱颖而出，勇夺冠军宝座，可谓实至名归！

林宝玉决赛夜艳压群芳

在决赛当晚，林宝玉以一袭华丽的性感晚装登场，瞬间成为全场焦点。从照片可见，晚装的剪裁凸显了她玲珑浮凸的曲线，尽显其极为丰满的傲人身材，加上她精致甜美的容颜，可谓艳压群芳。比赛中，她更带来了精彩的劲歌热舞表演，展现了动静皆宜的魅力，最终凭著自信的台风和压倒性的实力，成功夺得冠军后冠。

林宝玉重返选美舞台

被誉为「最索经理人」的林宝玉，其实早于十多年前已透过选美入行，其后在模特儿、艺人等岗位上发展，近年转型为成功的艺人经理人。这次她以35岁之龄成为选美冠军，十分厉害。

林宝玉已赴意国再参赛

林宝玉在得奖感言中，特别感谢其团队「Sistar Team」、主办方及支持她的粉丝，并谦虚地表示奖项是属于大家。她感言：「每一次选美，要站上舞台，都系一份成长同嘉许自己嘅勇气。」更发表了她的美丽宣言：「『美』是终身职业。」据悉，在香港夺冠后，林宝玉已马不停蹄，于昨日（1/12）飞往意大利，准备再次踏上国际选美舞台，与世界各地的佳丽一较高下。

