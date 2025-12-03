「离巢视帝」郭晋安一原因2个月激减10KG 玩命减肥导致留有后遗症：大家唔好试

现年61岁的视帝郭晋安，早前被发现其名字已不在TVB官网的艺员名单之列，随即引发外界揣测结束多年的宾主关系，他上月（30日）亲认已离巢TVB，令不少观众大感不舍，但他表示有适合的剧集亦会参与演出，同时预告会在不同的频道与观众见面。郭晋安近年积极经营社交平台与粉丝保持互动，近日分享自己当年为了剧中角色的极速减肥方法，成功在两个月激减10KG（约22磅），但同时为他带来「后遗症」。

郭晋安减磅靠两招

郭晋安在小红书以「减完后方知健康最重要」作主题上载了一条影片，并表示当年拍摄剧集《致命复活》时，因应角色需要，必须要在短时间内减磅，最终以两个月时间成功减掉10公斤。他透露其减肥方法主要靠两招：1. 戒淀粉质： 完全停止进食米饭、面包等淀粉类食物；2. 只吃水煮菜：每日只进食水煮的蔬菜，不食油、盐、糖。

郭晋安奉劝大家多做运动

虽然郭晋安强调这个方法非常见效，能够迅速达到减磅，但却存在坏处，他指自己当时不能集中地去做事情，并在此奉劝大家跟自己用这个方法来减肥，并透露现阶段的自己主要靠健身去增加肌肉量，吸收多点蛋白质，最后还寄语粉丝注意健康：「所以我奉劝大家尽量多做运动，少食多餐、同埋注意肠道健康。」

