前TVB「宠妻小生」惊爆有失明危机  一部位剧痛需坐轮椅急入院  怕死为爱女买足3份保险

现年39岁、有TVB「宠妻小生」之称的陈家乐，与女星连诗雅（Shiga）新婚不久即遇人生重大危机。近日他自爆2年前曾因眼睛剧痛，一度需要坐轮椅紧急入院，更被医生诊断有失明风险，情况骇人。为免外界担心，他被迫秘密停工5个月治疗。忆述当时的恐惧，这位新婚人夫坦言极度徬徨，因为惊自己再冇能力照顾新婚老婆和父母。幸得太太连诗雅无微不至的照顾，陈家乐才成功战胜病魔。

陈家乐病发剧痛如刀割

陈家乐忆述，事发当日他正准备带爱犬散步，眼睛却突然传来剧烈痛楚，形容「痛到呕」，一向讳疾忌医的他亦无法忍受，最终要坐轮椅被送入急症室。更恐怖的是，即使注射了特效药，2小时后药力消散，情况反而加剧，眼白全部发红，吓得陪在身旁的老婆连诗雅花容失色。虽然医生初步检查后让他回家观察，但病情却急转直下。

陈家乐被告知有失明风险

经权威眼科医生诊断后，才发现病情远比想像中严重。医生指出，其眼疾并非普通爆微丝血管，而是「眼球后方连接脑神经线部分出问题」，导致眼压飙升，引发充血剧痛。由于病因不明，医生当时直言他有失明的可能性，这个消息对刚组织家庭的陈家乐而言，无疑是晴天霹雳。由于手术风险极高，医生决定先采用注射疫苗的方式进行观察治疗。经过５天的住院，他的眼睛才成功止血。

陈家乐秘密停工5个月

陈家乐到现时仍犹有余悸：「当时我就开始谂，如果盲咗以后点算呢？我要照顾父母同啱啱结婚嘅太太！」面对可能失明的恐惧，陈家乐坦言当时心情跌入谷底，内心的绝望与担忧却不敢向人倾诉。

连诗雅成陈家乐最大支柱

为了专心养病，他决定将病情保密，停工长达5个月，他需服3个月药物，却要承受心跳加速、失眠等副作用，外出时更要戴上太阳眼镜掩饰，在这段最艰难的时期，幸得太太连诗雅成为他最大的精神支柱，每日到医院奔波，无微不至地照顾，才让他走出阴霾。

陈家乐为爱女买3份保险

如今，陈家乐虽已康复，但仍需每年覆诊一次以监察病情。这次经历让他深刻体会到健康的可贵，以及家人的重要。自太太怀孕后，他便更注重身体，更在女儿出世前为她买下3份保险。他笑言，女儿出生后，他自己也顺道在医院做了身体检查，只希望未来不会成为女儿的负累，让她因照顾年迈的父母而感到压力。

