梁咏琪体验垃圾工艰辛 陈湛文被啤酒淋头 《逆转上半场》12.13搞「全民球衣日」撑港队

由梁咏琪（GiGi）、陈湛文、凌文龙、梁雍婷（Rachel）、朱栢康、陈献略主演的《逆转上半场》，在圣诞节12月25日正式上映，今天发布海报及预告。电影《逆转上半场》距上映仅一个月，优先场口碑不断。故事以足球比赛比喻人生，透过幽默情节展现克服逆境、面对诱惑与挑战、学会自我原谅的历程。以「成年人的下半场，扭转孩子的上半场」为主题，传递正能量。

下半场以孩子为优先

梁咏琪表示，角色挑战性高且启发良多。她分享：「拍摄时体验倒垃圾工的辛苦，亲眼见到长者独力推着沉重垃圾车上斜路，深感佩服，也衷心感谢一直在垃圾站默默付出的工友。」她续指，《逆转上半场》不仅启蒙年轻人追梦，也提醒成年人反思。GiGi说：「我们希望观众思考，梦想能否支撑生活，能否糊口，这些都是值得探讨的问题。」她更以自身经历分享：「人生上下半场的分水岭，就是成为母亲。上半场为自己考量，下半场则以孩子为优先。这是重大改变，也是新的人生篇章。」

支援灾后生活重建

片中一场陈湛文被啤酒淋头的戏份，成为反思焦点。GiGi表示与湛文合作火花十足：「他的对白节奏感强，听他演绎很有戏味。朱栢康冷面而滑稽，凌文龙演出更令戏里戏外一众小朋友感受到谐角魅力。」电影《逆转上半场》将于12月13日，于钻石山荷里活影艺戏院，举行「全民球衣日」，观众一齐着波衫入场睇好戏，同时撑香港运动员。为出一分绵力，是次活动将全力支持「救世军紧急支援大埔灾民专项捐款」，在场展示救世军捐款方法及捐款二维码，善款将直接用于提供紧急经济援助，支援灾后生活重建及提供专业心理辅导服务。