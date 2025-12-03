慧妍雅集捐100万予香港消防处福利基金 向前线消防员致上深切敬意

慧妍雅集对「大埔宏福苑」火灾一直密切关注并深感痛心，至今日为止，机构共筹得1,211,533元善款，包括慧妍雅集前会长赵雅芝捐出50万元、慧妍雅集信托委员会主席曹敏莉捐出10万元，及慧妍雅集信托委员会委员陈法蓉亦捐出10万元，并将陆续分批捐出，对受火灾影响的居民及救援团体深表关怀，及向所有受影响人士致以最深切慰问。

支援其医疗开支及家庭生活

同时，慧妍雅集亦衷心感谢连日来消防及各政府部门的救援工作，感谢前线消防员日以继夜的救援，得知消防员何伟豪先生于执行任务时不幸殉职，多名消防员受伤，令人深感惋惜与悲痛。为提供最即时及实际的援助予前线支援单位，慧妍雅集率先向香港消防处福利基金捐款100万港元，款项将直接分发予殉职消防员家属及火灾中受伤的消防员，以支援其医疗开支、康复治疗及家庭生活。

愿受灾居民早日渡过难关

慧妍雅集信托委员会主席曹敏莉表示：「本会期盼伤者早日康复，并祝愿所有受影响人士能够逐步走出伤痛，重拾生活。是次安排将善款直接交予消防员，希望可以让受影响的前线救援工作者尽早获得实际支援。此外，本会亦已预留拨款予支援受影响灾民，给予适切的关怀；灾后支援工作之路漫长，本会略尽绵力，望与社会大众一同为受灾人士缓解困境，共渡难关。」而前会长赵雅芝亦表示：「灾难无情人有情，向用生命守护家园的消防员们致敬。」信托委员会委员陈法蓉说：「对于今次火灾深感难过，向火灾救援中的前线人员致以崇高敬意，危难时刻，守望相助，愿受灾居民早日渡过难关，重建家园。」