谭耀文个唱骚前默哀 14岁掌上明珠拉大提琴技惊四座 黎姿细佬车祸后罕露面

谭耀文昨晚（2日）于麦花臣场馆举行一场《In Full CHARACTER》演唱会，《声秀》学员胡港丰、布子殷亦参与演出。而谭耀文和主办单位对于大埔宏福苑发生的火灾事故感到非常心痛，望能略尽绵力，故合共捐赠六位数字港元，帮助受火灾影响的居民。是晚演出吸引到胡鸿钧、查小欣、黎姿弟弟黎婴、陈淑芬、周吉佩、翁子光、汤宝如、米雪、伍仲衡、肥妈、胡枫（修哥）、连炎辉、颜米高、伍建雄、钟澍佳、乐易玲等入场欣赏外，谭耀文太太及女儿津如亦现身支持。

谭耀文唱《为你解闷》有段故

演唱会开始，身穿黑色西装的谭耀文与一身素服打扮的乐手出场，默哀悼念大埔宏福苑五级火死难者，又向受伤及受灾人仕致以深切慰问。随后谭耀文唱出《What the World Needs Now（is Love）》。其后谭耀文一改形象，换上白色闪衫跳唱《为你解闷》，炒热气氛，不过他紧随唱出《圣斗士星矢》时险些绊倒。谭耀文指开演唱会既开心又兴奋，多谢大家参与，他形容看似简单的说话，其实自己花了37年的努力去完成，他说：「《为你解闷》系我第一首派台歌，我向自己发誓，如果开演唱会，呢首歌一定系我开场歌。」

谭耀文写信畀梅艳芳

当胡港丰、布子殷合唱后，谭耀文著他们介绍自己，又搞Gag指布子殷英文名「Newspaper」。谭耀文跟声秀学员合唱后，称希望他们发光发亮，笑说转眼间自己变成「为人师表」。谭耀文怀念新秀时的导师，继而唱《怀念》送给对方，之后，台上播放他跟师傅梅艳芳多张合照，配上歌曲《亲爱的人》音乐，萤幕显示他写给梅艳芳的亲笔信。之后谭耀文戴上黑超，以全黑造型跳唱一连串快歌《黑夜的豹》、《坏女孩》、《妖女》、《拒绝再玩》、《无心睡眠》，掀起全晚高潮，观众报以热烈掌声，他激动得低头流泪，不时以纸巾拭泪，称多谢舞蹈员挨夜陪他排舞，他说：「疫情期间好迷惘，唔知前路系点。学好结他想喺演唱会上表演，但属『小学鸡』程度。」并自弹自唱《喜欢你是你》。

谭耀文大仔细女登场

轮到谭耀文大仔皓哲（Daniel）在萤光幕出现，拉起大提琴祝福爸爸good show，而细女津如（Tamia）在台上充当大提琴手，为爸爸伴奏歌曲《峰火晴天》。谭耀文笑问女儿几多岁，津如指14岁后，他称女儿正应付考试，依然努力练琴。津如说：「好开心参与爸爸演唱会。」最搞笑谭耀文乘机问女儿有没无拍拖，问女儿有无男朋友，津如笑而不答，吓到他说：「咁笑法！我好惊呀！」

谭耀文冧妻爆爱的宣言

Encore后，谭耀文再度出场，唱出《悠长假期》及《僵尸奇鸭》，走到台下跟观众握手。他返回台上，再感动落泪，「我冇谂过梦想成真，37年后开骚，好多谢大家，我埋头苦干拍戏，冇谂过唱歌，系你哋留意我，畀鼓励我。」当谭耀文献唱《童年》时，萤幕上播放他跟家人的合照，他特别多谢太太，令他可以专注工作，见证住子女成长，「我由唔识变到好有父爱，成熟稳重咗好多，多谢太太教他咗我好多。」最后唱《美丽曾经》时，再次哽咽多谢观众支持，预告明年一月在广州开骚，结束是晚演唱会。