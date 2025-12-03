Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄晓明旧爱叶珂处境坎坷？哀叹单亲妈妈需独自偿还借贷 网民细思极恐质疑是剧本？

影视圈
更新时间：15:00 2025-12-03 HKT
发布时间：15:00 2025-12-03 HKT

现年48岁的内地男星黄晓明，于2022年与杨颖（Angelababy）结束七年婚姻后，曾被爆料恋上33岁内地网红叶珂，最初二人一直未有认爱，直至去年中秋，黄晓明突然承认与叶珂的关系，但感情维持约一年便宣布分手。其后叶珂被拍到腹大便便，并传出于今年2月诞下女儿，更指BB父亲为黄晓明。近日（12月1日）叶珂在视频做直播带货时，频频传出婴儿喊声，引起不少网友热议。

叶珂产后复出开直播

今年7月，叶珂在产后复出直播，并自爆「生完宝宝」，更自称自己是33岁单亲妈妈。近日叶珂再开直播时，镜头外竟然传出婴儿的喊声，于是她短暂中断一工作，并表示：「这个小宝宝，妈呀就哇啦哇啦叫！」旁边的助理说刚上去看时关了两道门，但叶珂还是放不下心，续说：「我要去瞄她一眼！」然后离开直播镜头，查看跑去安抚女儿。之后叶珂解释「关两道门仍隔不住孩子哭声」，还自称「单亲妈妈需独自偿还房贷车贷」，并强调「赚钱不丢脸」。

叶珂被指设计剧本

叶珂与前夫育有2个孩子，跟晓明生的女儿是第3胎，产后不久已极速收身，回复Fit爆身材。当日她在这场直播童装中，令销售量激增，被网民质疑BB的哭声竟会穿透两道门，甚至怀疑是她设计出来的剧本。

