大埔宏福苑五级火｜马德钟宣布广州音乐会延期：受灾者早日振作 刘佩玥个人演唱会未有调动安排

大埔无情大火令居民流离失所，全城陷入阴霾，不少演出考虑到各种因素而宣布取消，不少艺人近年将足迹拓至广州，成为登台热点，视帝马德钟将于12月6日在广州为《JMoments 马德钟瞬间音乐会》演出，不过马德钟刚透过社交平台宣布，演出将会延期举行，他写道：「鉴于大埔宏福苑的惨烈火灾，整个香港气氛沉重，本人对此深感悲痛。经与主办方深入商议并达成共识后，决定将原定于2025年12月6日的《JMoments 马德钟瞬间音乐会》广州站延期。对此决定我们深感遗憾，感谢支持者的理解。在这艰难时刻，让我们关注受灾民众及前线救援人员，齐心共渡难关！愿逝者安息，受灾者早日振作。最新日期将另行公布，敬请留意。」

至于同一场地，将于本月14日有视后级的刘佩玥，举行其首个个人演唱会《微笑之道 Smiling My Way Through》，刘佩玥方面回应指，暂时未有调动的安排。

