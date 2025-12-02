甄子丹任「金狮大赏」评审领全场默哀 深切关怀灾民：与你们同在 捐港币100万元支援宏福苑解困

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，不少艺人慷慨捐助遇难居民度难关，国际动作巨星甄子丹在灾后率先热心捐出100万善款支援灾民，昨日首届新加坡「国际华语电影金狮大赏」颁奖典礼上，戴黑丝带出席的甄子丹在台上带领全场默哀。

对不幸逝去的生命感到心碎

上星期大埔宏福苑发生五级大火，夺去过百居民的宝贵生命，千多户家庭顿失美满家园，令人痛心，关怀灾情的甄子丹在火灾后，即时捐出港币100万元予香港各界扶贫促进会，以支援大埔宏福苑火灾居民解困。甄子丹昨日应邀为第一届新加坡「国际华语电影金狮大赏（Golden Singa Awards）」担任评审及颁奖嘉宾，而金狮大赏的筹委会已宣布鉴于香港大埔宏福苑严重火灾酿逾百伤亡，为向罹难者致以尊重，取消红地毯及鸡尾酒招待会，颁奖典礼则照原定计划举行。

难掩愁绪戴上黑丝带现身

带著沉痛心情的甄子丹难掩愁绪，戴上黑丝带现身台上，致辞时提到大埔宏福苑发生火灾，带领全场嘉宾为一众受灾者默哀。甄子丹坦言这场灾难中不幸逝去的生命都令他感到心碎：「电影是可以跨越语言的艺术，它不仅是让我们彼此靠近，也让我们在面对生命情感人性，拥有一个共同的语言。上个星期在香港发生的灾难，我相信大家都知道，当中每个不幸逝去的生命都令我心碎，对所有正在经历这场难以想像的痛苦的家庭，我们与你们一同哀悼，我们与你们同在，对于那些英勇无畏的消防员们，我们看到你们的伟大，我们向你们致以最诚挚的谢意，请允许我邀请在场的每一位，与我一同默哀，让我们以最沉静的心，向火灾中的遇难者致哀，向痛失至亲的家庭寄予最深切的关怀。」

刘青云凭《爸爸》称金狮影帝

首届「金狮大赏」前晚颁发多个电影奖项，内地影星宋佳凭《好东西》封金狮影后，香港影星刘青云凭《爸爸》称金狮影帝，《爸爸》同时获颁最佳导演及最佳剧本两项殊荣，英皇电影《破‧地狱》则荣膺最佳影片大奖。不过多位得奖者当晚未能出席颁奖礼，派代表出席领奖。