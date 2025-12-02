大埔宏福苑五级火丨洪卓立演唱会延期竟被质疑门票滞销 霸气反击：阿妈都攞唔到飞

大埔宏福苑11月26日发生严重五级火，造成逾百人伤亡，包括一名消防员殉职。大批艺人纷纷捐赠出钱出力，为灾民送暖外，多位原定开骚歌手，亦因火灾而将演出延期甚至取消。洪卓立原定前晚（30日）在旺角麦花臣举行《洪卓立探索者巡回音乐会香港站》，也因此延期。不过却有网民质疑洪卓立的演唱会真正取消原因，他亦高EQ回应。

洪卓立：次次都开唔成

洪卓立在大埔火灾后宣布演唱会延期，更在threads连发两帖抒发感受：「有朋友觉得我好黑仔，同麦花臣八字唔夹，次次都开唔成，但请原谅我真系无咁专业、坚强，可以照开音乐会专心唱歌比大家听！」洪卓立认为对比近日发生的一切，宁愿再等六年才开骚：「确实香港站等咗6年，中间经历咗好多困难，同事、乐队、导演组亦辛苦咁筹备咗几个月，但对比呢几日发生嘅一切，音乐会算系咩嘢？我算系咩嘢？我宁愿等多六年甚至乎取消」。

相关阅读：洪卓立封尘歌变求婚hit song 江门巡回曾担心票房 近3千座位顺利爆满

洪卓立捐钱助灾民

洪卓立坦言：「实在想像唔到上到台用咩心情去唱歌，谂咩画面去比自己唱歌？希望买咗飞嘅朋友可以明白体谅，亦都多谢公司同主办方呢个决定，之后点样做就请静待交俾佢哋去思考处理。」洪卓立更怕自己会添乱：「请原谅我嘅癫痫，去唔到现场帮手，实在怕去到现场咁多人，Touch wood我太紧张发作，会增添混乱，只能够叫做捐少少钱，尽量帮手push repost，甚至乎有冇叫帮到手其实自己都唔知道。」

洪卓立反击批评者

不过有网民却质疑洪卓立取消演出，是否与门票销量有关。洪卓立随后出PO回应：「我哋并不是因为甚么滞消而延期，甚至可能取消，只系我哋觉得依家呢个咁沉重嘅时间，完全唔适合去做我呢个音乐会嘅主题。」洪卓立对被网民质疑睇得开：「多谢各位关心，放心我无事，直头系好小事，请不要把焦点放喺我身上，请继续做要帮／想帮嘅事，寻晚睇完啲相有感而发，忍唔住放咗负 sorry！」更反击批评他的网民说：「你唔中意我、觉得我唔红、过气、唱歌难听无料，完全都可以，但唔代表我哋无努力。母亲大人想要多两张飞都拎唔到比佢，庆幸重（仲）有一班陪我一样等咗六年嘅老朋友，而延期甚至乎取消，公司、主办、导演组，系都要赔钱。」

洪卓立望大家放松心情

洪卓立还推荐网民如需要情绪出口，可以睇其他演出：「情绪需要出口，如果大家想轻松吓，不妨买飞支持照常举行嘅音乐会/演唱会/舞台剧，界自己放空休息，跳出个沉重嘅心情几个钟，我相信台上嘅演出者其实都未必好受，但尊敬佢哋，除咗捐出收益做善事，亦可以令大家有位置放松放空休息几个钟」，洪卓立还透露工作已安排到明年年底。

相关阅读：洪卓立又病倒！贴药物相引惴测 去年分手暴胀至200磅昔日多次被传「死讯」