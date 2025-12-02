甄志强遗孀心碎首发声：痛像潮水般汹涌 方心媛长文悼亡夫 两张相道尽思念

前亚视小生甄志强于10月底在上海离世，终年59岁。其遗孀方心媛日前在甄志强的抖音帐号上发文，以一篇长文深情悼念亡夫，并附上两张充满回忆的照片，字里行间流露出无尽的思念与悲痛。

甄志强遗孀：痛像潮水般汹涌而来

方心媛在文中写道：「得知消息时，心底那片突然被抽离的空白，那种痛像潮水般汹涌而来，让人喘不过气」，坦言此刻很想能再次拥抱他。她形容丈夫是生命中最重要的人，是携手走过最低谷的伴侣，是彼此灵魂的依靠，两人共同编织的回忆、无需言语的默契，已化作她生命的一部分。

相关阅读：甄志强追思会丨遗孀方心媛哭成泪人 曾志伟任达华等致花牌悼念 林韦辰揭小强手术后急比赛出事

方心媛呼吁珍惜身边人

方心媛坚强地表示，这些珍贵的回忆不会因他的离去而消散，「反而会在这时光里沉淀成永恒的星光，照亮我未来的路」，并相信丈夫一定希望她能继续拥抱生活的美好。文中，她感谢丈夫「让我的平凡生活里带上无比浪漫的旅程」，也为丈夫在多姿多彩的生活后，能回归平淡，找到属于自己的幸福而感恩。文末，她感叹人生无常，呼吁大家要好好爱自己，珍惜身边的伴侣，「每天跟对方来一个拥抱和说声『我爱你』」。

除了这篇感人至深的长文，方心媛还分享了一张夫妻俩在餐厅举杯共饮的照片，以及一张甄志强面带阳光笑容的独照。照片中的甄志强展露笑容，展现出阳光开朗的一面。这份真挚的悼念感动了许多网民，也让人再次怀念这位昔日的萤幕小生。

相关阅读：甄志强逝世｜传因打波心脏出事致死 生前为运动健将 曾是港跆拳代表队成员 拥高球一级首席教练资格

圈中人致花牌悼念甄志强：