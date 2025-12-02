Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

RubberBand 12.14举行「同在」音乐会 门票全数捐助火灾受影响社群

更新时间：16:15 2025-12-02 HKT
发布时间：16:15 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑严重火灾，全城同悲。RubberBand将于12月14日举行「RubberBand x 耀荣文化 同在音乐会」，以音乐凝聚社会力量，支援受影响的家庭，传递守望相助与同舟共济的信念，为社区带来实际援助与心灵安慰，汇聚各界善心，让关怀成为长久力量。 

今次音乐会将于西九文化区安盛竹翠公园举行，门票均一售价港币$388、开设6,000个座位，无论购买任何票价，座位均以电脑系统先买先得分配，善长仁翁随心支持。主办方及支持单位声明，表示本次活动之门票收入将全数捐出，不扣除任何成本与开支；所有与演出相关之场地、制作、人员、宣传及行政等费用，均由主办方及支持单位自行承担。为确保募捐款项运用公开透明，主办方已委聘独立会计师事务所进行专案核数并出具核数报告；收支摘要及相关凭证将于活动结束后7天内于官方渠道公开；所有募捐款项将以直接拨付至受助机构与对象，确保全额到位。募捐对象包括：大埔宏福苑援助基金、东华三院「大埔宏福苑事故爱心捐款」、殉职消防员家属、白恩逢之家（Bethune House Migrant Women」s Refuge Limited）、阿棍屋 （House of Jay and Mercy）。此外，本次音乐会获以下单位善心支持，包括R Flat、AXA 安盛、兴明亚洲工程有限公司、Klook、7LIFESTYLE LIMITED 。

让爱与记念延续

RubberBand 表示：「我们愿以歌声并肩，与每一位受影响的家庭同行，将每张门票化作切实的支持与关怀。感谢大家携手相助，让爱与记念延续。」耀荣文化代表表示：「我们承诺：所有演出成本由主办方承担，门票收入分毫不扣，并由独立会计师核实。募捐款项将以公开透明、直接及高效的方式拨付，为受难者家属及前伙伴提供及时援助。每一位到临音乐会的市民，都是为大埔救灾出力奉献的善长仁翁，我们必以最高标准回应各位信任。」音乐会门票将于12月4日开售。

