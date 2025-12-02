大埔宏福苑五级火｜Edan为受灾婆婆录音打气：希望我畀到力量你 获赞非常暖心

大埔宏福苑发生5级大火，全城受意外所阴霾，而灾民当中更有不少MIRROR的粉丝，成员们除了捐款及亲自协助灾民外，亦贴心地照顾受害粉丝的心情，为大家打气。有网民透露其外婆是宏福苑灾民，因无情大火失去一切，幸好人没有事。而吕爵安（Edan）得知灾民婆婆的经历，透过录音为她打气，Edan在录音中温柔表示：「Hello婆婆，我是Edan，知道你经历好大的事情，希望你可以加油、撑落去，相信一切事情都会慢慢好转，希望我畀到力量你，加油、加油、加油！」

Edan更新动态一脸疲惫

该位网民表示，感谢Edan为婆婆打气，透露婆婆听后都微笑了，事件在社交平台中转发，粉丝都指Edan非常暖心，在困难下与粉丝互相支持。虽然受意外影响不少工作暂缓，不过Edan仍非常忙碌，他在社交网站更新动态，透露自晚上9时起工作了20小时才收工，在保姆车上的他一脸疲惫。