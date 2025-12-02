柳应廷演唱会｜Jer谈MIRROR 退出MAMA演出：好遗憾但未必系坏事 Rundown改动陪伴大家走过艰难时刻

柳应廷（Jer）个人演唱会《The Shape of Breathing Live 2025》尾场在亚博举行，Jer于8时15分率舞台成员现身，众人穿全黑打扮，Jer邀请全场听众为受大埔火灾意外波及的朋友默哀一分钟，并献唱《呼吸之间》，随后回到舞台作准备，而是晚入场支持的包括毛舜筠、邱士缙与女友李炘颐、许廷铿以及陈建安等。演出于8时38分开始，同样全场满座，歌曲安排与首晚大致相同，Jer唱过《记忆倒行》后才开腔，笑言：「要力抗感冒，饮多啖水，我啲歌真系好难唱！」

6号多谢Jer邀请

而这晚由RubberBand担任嘉宾，主音6号率乐队与Jer合唱《发现号》，唱毕Jer即一脸兴奋表示：「Oh my god！RubberBand是我由细听到大，所以超级开心！这次除了邀请他们演出，更找他们创作了主题曲《今继》，当时听到demo已觉得好好听，一定要做演唱会主题曲！」6号则多谢Jer的邀请，会留在后台听Jer唱这首歌，又表示：「现在需要歌的力量，感谢你将这首歌带给大家，我要再三多谢，RubberBand也是一个微小、做音乐的单位，现在是艰难时间，我们会谨守岗位，陪大家走。」随后再合唱《逆流之歌》，唱《今继》前，在艰难时间下开骚，Jer希望呼应演唱会主题，能助大家找到最舒服的呼吸，他与乐队一同谢幕，希望大家放下重担，一起走下去。

二度惊喜安歌

Jer第二度惊喜安歌，他指一直思考如何用歌总结这7年，又表示喜欢唱歌、只懂得唱歌，随后再唱《未来的歌》。然后Jer再请乐队成员吴林峰一起合唱，叹二人出身相似，想与他分享舞台。吴林峰开心表示：「作为写歌、将歌交给他很放心、作为兄弟、在他两次solo背后撑住他，很窝心！」随后二人合唱《豆鼓》为演唱会作结。

靠药物将鼻水压下去

Jer在骚后接受访问，要饮水兼有几声咳，问到对演出是否满意？他指身体状态不似预期好，首晚更要挂住两行鼻水唱歌，今晚则靠药物将鼻水压下去，又指自己的歌难唱，但对于效果感到满意，因见到歌迷睇骚后都满满正能量。手臀两片红的Jer，直言在骚前做足准备，因此去了刮痧，「可以说是用尽所有方法，针灸、拔罐，所有对声线有帮助都做了！」

入场观众的感受与反应为主

因应大埔5级大火意外，不少演唱会都有调整甚至取消，Jer直认有所调整，最重要是以入场观众的感受与反应为主，包括Rundown、服装上，希望大家可以好好抒发心情，亦包括骚前的默哀仪式，希望陪大家走过艰难的时间。Jer更直言在大灾发生一刻，知道很大件事，自己也很不开心，也想像过演唱会未必开得成，经过与公司商量，希望演出可以畀到力量大家，因此决定继续开骚，并会将首场及周边盈利捐赠予大埔灾民。

骚后会休息和放假

除了演出调整外，MIRROR早前亦退出MAMA演出，他直言感到可惜，MIRROR全队曾忙于准备，他说：「因同时准备演唱会，所以我一日走4场，9点到晚上12点！是遗憾，但有遗憾未必是坏事。」Jer表示骚后会休息和放假，问期间有工作出现调整吗？他表示没有，接下来会与队友准备在澳门举行的《全民造星Family跨年倒数演唱会》，但未收到演出会否有调整的消息。