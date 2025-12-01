袁嘉敏「从未有过正式男友」？还原恐怖饭局真相 因走错一步传被「包养」

袁嘉敏（Candy）在2009年经吴君提名下参加港姐并夺得「最上镜小姐」，虽然袁嘉敏曾有一段时间活跃娱乐圈，先后参与TVB综艺节目与及剧集的演出，离巢后转战电影，曾因电影《鸭王》一脱成名，可惜只属昙花一现，反而因是非不断而惹人关注。

袁嘉敏语出惊人抛出多个震撼弹

最令人感兴趣的事，袁嘉敏在工作量不多的情况，过着富贵生活，不单进驻半山，而且经常周游列国兼有狂扫名牌，结果惹来被包养传闻。今年7月移英失败的袁嘉敏回流返港，出动人间「胸」器开patreon，狂晒超激性感相，摇摇欲坠的上围一览无遗。近日袁嘉敏一次过拆解多年来缠绕她的性感、拜金传闻，更语出惊人抛出多个震撼弹。

相关阅读：前TVB小花移英失败回流返港靠「肉体」维生 超激泳衣相大玩「摇摇欲坠」 多角度任睇唔嬲

袁嘉敏直言「其实冇乜追求者」

袁嘉敏近日接受ViuTV节目《晚吹－怨女俱乐部》的访问，在节目一开始，主持之一的余迪伟笑言要「查证真伪」，率先追问她全身上下是否「天然」，袁嘉敏坦言皮薄怕痛，所以一直不敢做医学美容，而且强调从小身材已丰满，还叫主持们可向吴君如及邹凯光（滩叔）求证，皆因当年刚毕业已被邹凯光封名为「大波Candy」，余迪伟亦忍不住追问：「咁滩叔系咪验过你对波？」袁嘉敏直言「其实冇乜追求者」，谈到拍拖经历，她更语出惊人地表示「未试过有一个正式男朋友」，拍性感戏之前足足八年，亦从未试过被异性邀请约会。正因为当时完全无拍拖、无对象，才会决定拍摄性感电影，因为「nothing to lose」。对于当年在电影《鸭王》中全裸演出，袁嘉敏表示因为信任导演王晶，亦觉得展示自然身体并不可耻。

袁嘉敏对三级片产生PTSD

不过，袁嘉敏坦言拍摄时的性爱与裸露场面，比剧本所述更多，其中在游艇上拍性爱戏的一幕尤其深刻，亦令观众将她定型，最终令她对三级片产生PTSD（创伤后遗症）。有次收到剧本要演绎「口交技术出众」的妓女，袁嘉敏担心会进一步影响社交圈与家人观感，加上对「头塞喺男人大脾之间」难以接受，最后只能婉拒。演出三级片后，不少关于被「包养」的谣言开始流传，袁嘉敏认为自己当时走错了一步，就是因为想要私隐而搬到半山，但由于大众认知半山租金较高，反而令传媒更容易将她与「被包养」联想在一起。袁嘉敏更自爆曾有本来纯粹吃饭的约会，对方却突然带「老板」出席，自以为她能接受「招待老板」的安排，她还称香港有很多富人家曾直接开价希望包养她，令她大为无奈。

相关阅读：40岁「最上镜小姐」北上卖唱奇招卖大包 曾移居海外失败回流靠「肉体」揾食