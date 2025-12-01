原来视咁的丨TVB暖心系全城 东华凝聚善心

大埔宏福苑5级火牵动港人，各传媒精英尽出务求抢报现场情况。TVB主播陈嘉欣（Yan）奉命到场，先为6点半新闻直击报道，谨守记者岗位之余，不忘对受访灾民流露同理心，全程态度真挚，在抢新闻的同时不忘赤子心，而获网民赞赏：「陈嘉欣今次表现超正，专业之余有温度」、「佢报道嘅时候眼里有泪光，但依然保持冷静，真系值得赞」。接住晚间新闻Yan回复主播身份，事后有网民指她在新闻末段声音哽咽，网上有传她在事发地点长大，因而触景伤情，但依然表现极专业，未受情绪波动影响，获网民封为「真．新闻女王」，「Yan姐」之名不胫而走。

陈嘉欣的专业表现受到广大网民赞赏。

除了将全平台台徽即刻转成黑白，更即时作出节目调动。

后来有人澄清只是场美丽的误会，但见微知著，Yan的出色表现，反映TVB优良企业文化，肩负社会责任，每遇有社会性重大事情发生，都能急市民所急。以今趟事件为例，当灾情发生之后，全平台台徽即刻转成黑白，由翡翠台到官方社交帐号，统一哀悼标识，传递出对死伤者的深切敬意，引领着社会的哀悼氛围。

市民的信任

记忆所及，TVB自1972年为「六一八雨灾」发起义演，进行香港电视史上首次马拉松式直播筹款活动起始，到之后1991年华东水灾、1994年华南水灾、2008年汶川地震、2011年日本311大地震等筹款活动，确实做到灾劫无情人间有爱。难怪有TVB的员工私下跟笔者透露，自宏福苑5级火发生后，公司相关部门收到不少观众致电询问、或要求TVB应火速制作筹款活动，帮助受灾害居民。令「睇TVB大」的笔者为之动容，市民对TVB的信任，源于数十年的累积，他们真心相信该公司有让全城共襄善举的凝聚力。

《善心满东华》开始时，全场静默一分钟为今次大埔惨剧的死者致哀。

夏韶声带领一众TVB艺员唱出《永不放弃》等一连串励志歌曲。

有见及此，TVB于短短两日间，火速将原本于上周六举办的年度慈善节目《欢乐满东华2025》改为举办《善心满东华》，联合全台艺人为大埔宏福苑事故筹款。筹款活动在夏韶声跟众多TVB艺员唱出《永不放弃》等一连串励志歌曲后展开，寓意再明白不过。席间无线总经理（节目内容营运）曾志伟现身感谢东华众多董事，在短时间内决定将该院每年最大筹款活动，改为爱心捐款之夜，感动广大市民，场面令人暖心。当晚筹款热线响过不停，全城上下一心共筹得1亿1800万元善款，让受灾者感到「You'll never walk alone」。