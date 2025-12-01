原来视咁的丨陈贝儿走访十多省市见证「制造」到「智造」 深入「指路的神」直击上海智元机器人

由无线新闻及资讯部制作，阮小清监制、岑应编审及陈贝儿（Janis）主持、一共10集的《无穷之路V—智行无疆》，由昨晚开始，逢周日晚9点半翡翠台播映。Janis与摄制队花了数月时间，走入中国十多个省市，深入中国科技最前线现场，涵盖人工智能、新能源汽车、大国重器、光伏太阳能、高铁、无人机、机械人、智慧工厂等高新技术领域，带大家见证全国上下如何由「制造」走向「智造」。

Janis主持《无穷之路》系列大获好评，更三度夺得《万千星辉颁奖典礼》最佳女主持奖项。

Janis访问中国航天科技集团北斗全球导航工程副总设计师谢军。

首集Janis率先深入「指路的神」北斗卫星导航与高德地图的深度融合，并将直击上海的智元机器人，公司的核心团队由一群充满激情与梦想的「90后」青年才俊领军，他们用年轻的思维重新定义可能性，成为推动「中国智造」向未来迈进的一股不可或缺的新动能。

北斗卫星导航与高德地图深度融合。

智元机器人团队基本上90后为主，更没有独立领导办公室。

现今社会都离不开手机导航、网约车、外卖配送，中国科学家用30年时间自主研发的北斗卫星导航，覆盖全球技术奇迹。Janis率先去到中国空间技术研究院，访问中国航天科技集团北斗全球导航工程副总设计师谢军（66岁），回望自1994年起研发至今的北斗建设史：由「中华人民共和国第一颗人造地球卫星『东方红一号』」起步的航天征途，发展到如今的北斗三号全球系统，累计已发射64颗北斗卫星，实现全球覆盖。有人形容北斗卫星导航为「五个千万工程」：调动千钧万马、力尽千难万险、经过千辛万苦、走进千家万户、造福千秋万代。另Janis将走访高德地图公司，展示北斗与国民级应用的程式如何融入生活，高德地图定位精度可至约1米，并进一步实现车道级路况识别与服务。

王闯与第一个全自主机械人迎接Janis。

Janis跟机械人一齐跳舞。

与机械人共舞

其后，Janis亦去到智元机器人总部，高级副总裁王闯就与第一个全自主机械人迎接，Janis惊叹：「成个情境好似去咗未来一样！」门口一字排开的机械人除了列队欢迎外，更现场打鼓、舞丝带，甚至有「Bartender机械人」，Janis更亲身体验坐机械狗，Janis称：「机械狗可以做到又有情绪、又坐喺度撩你。」王闯更幽默地问机械人：「这位女性长得漂亮吗？」机械人回应：「我无法提供关于外貌的评价。」Janis更同机械人跳舞，相当有趣！