大埔宏福苑五级火丨江嘉敏卷入火灾骗案惨成「吸客」工具 怒斥：我没有新帐号！

影视圈
更新时间：13:00 2025-12-01 HKT
发布时间：13:00 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑于11月26日发生严重五级火，焚烧逾43小时，酿成至少146人死79人伤，包括一名消防员殉职。自火灾发生后，社会各界积极帮助灾民度过难关，但日前爆出疑有人混水摸鱼，借机带走物资外，网上又传出有自称义工之人接近长者，以填表格形式骗取灾民的个人资料，估不到连江嘉敏都中招。

江嘉敏没有新社交帐号

江嘉敏昨日（30日）在IG限时动态发声明，怒斥不法之徒的恶行：「近日有不明人士冒充本人名义，借香港火灾事件进行诈骗。本人郑重声明：从未通过任何渠道公开募捐，更未曾索取电话及心理治疗费用，亦未注册任何新社交帐号。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」

江嘉敏又恳请各界提高警觉：「若发现虚假账号请立即举报，切勿透露姓名、电话、地址及银行资料。愿众人守望相助，共度时艰。」江嘉敏的留言引起不少网民愤愤不平：「等天收」、「啲骗徒真X街！」等。另有网民就对江嘉敏简介上的字眼感到不适，「光加热就等于火，江嘉敏就等于我」，提议江嘉敏作出更改。

相关阅读：江嘉敏自嘲时装车祸能手 执二摊着汪明荃戏服变「江阿姐」

