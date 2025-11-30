柳应廷演唱会｜Jer领全场为灾民默哀一分钟 唱《呼吸之间》吁振作

MIRROR成员柳应廷（Jer）今日（30日）假亚博举行一连两场演唱会「The Shape of Breathing Live 2025」，李骏杰（Jeremy） 、邱彦筒（Marf）、林家熙（Locker）及《造星5》罗子熙前来捧场。

没有歌迷大叫

Jer的舞台以黑白色设计为主，在主舞台上空吊著一个巨型白色心脏。而演唱会开始前，现场没有播放背景音乐，歌迷也只拿着手灯，只有极少量应援物，歌迷亦表现平静，没有大叫。晚上8点19分，Jer与一众工作人员身穿黑衫黑裤上台，Jer表示，他明白来支持这个演唱会是一件绝对不容易的事，感谢台下众人：「我是一个很相信音乐的人，也觉得音乐在这个难过的时段，可以给自己或者身边的朋友一些力量。我们都希望用这个演唱会的力量，去让大家有一个向前走的动力。」之后他示意大家起立，向大埔火灾的朋友默哀一分钟。

默哀完毕后，Jer请观众坐下，然后说：「以下落嚟拣咗首同今次个骚好似嘅歌，希望大家可以喺一个咁艰难嘅时刻，可以揾到一个属于自己嘅呼吸时间。」之后他唱出卫兰的《呼吸之间》。唱完后，Jer表示：「希望大家喺呢段时间都可以畀勇气自己，同埋身边嘅朋友手，牵手渡过呢个难关。」之后他便返回后台，整个时间大概6分钟。

