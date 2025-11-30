柳应廷演唱会｜Jer患感冒向歌迷道歉 唱《呼吸之间》吁振作 领全场为灾民默哀一分钟

MIRROR成员柳应廷（Jer）今日（30日）假亚博举行一连两场演唱会「The Shape of Breathing Live 2025」，李骏杰（Jeremy） 、邱彦筒（Marf）、林家熙（Locker）及《造星5》罗子熙前来捧场。

没有歌迷大叫

Jer的舞台以黑白色设计为主，在主舞台上空吊著一个巨型白色心脏。而演唱会开始前，现场没有播放背景音乐，歌迷也只拿着手灯，只有极少量应援物，歌迷亦表现平静，没有大叫。晚上8点19分，Jer与一众工作人员身穿黑衫黑裤上台，Jer表示，他明白来支持这个演唱会是一件绝对不容易的事，感谢台下众人：「我是一个很相信音乐的人，也觉得音乐在这个难过的时段，可以给自己或者身边的朋友一些力量。我们都希望用这个演唱会的力量，去让大家有一个向前走的动力。」之后他示意大家起立，向大埔火灾的朋友默哀一分钟。

默哀完毕后，Jer请观众坐下，然后说：「以下落嚟拣咗首同今次个骚好似嘅歌，希望大家可以喺一个咁艰难嘅时刻，可以揾到一个属于自己嘅呼吸时间。」之后他唱出卫兰的《呼吸之间》。唱完后，Jer表示：「希望大家喺呢段时间都可以畀勇气自己，同埋身边嘅朋友手，牵手渡过呢个难关。」之后他便返回后台，整个时间大概6分钟。

调整演出内容

默哀后，Jer返回后台做准备。演唱会于8时41分开始，拿著骨架权杖的Jer身穿铁锈色长歌衫与十多名舞蹈员现身舞台，一起打鼓，为演唱会揭开序幕，他唱出《月居人》和《砂之器》等歌曲。Jer再换上蓝色长衫，唱《不要说出来》时站在高台上，于巨型心脏装置后献唱，歌迷会看到他在心脏中的影子，非常特别。

在宣布Jer演唱会如常举行时，MakerVille当时拍会调整演出内容，而Jer在唱《狂人日记》时著上红白色长衫，双手戴上金手臂，虽然Jer盛装上台，舞蹈员就以黑色T恤配啡色裤上阵。而唱到《JM单身9》时，high爆的Jer就落台与歌迷作近距离接触。

凭歌寄意

在唱完《记忆倒行》后，Jer除掉黑金色外套，他先向现场观众道歉，表示因感冒致身体不适，「刚刚就是经历了粉碎人生的时刻。唔知道大家有冇睇过MV，《记忆倒行》中蒲公英的种子最后是飞走了，在一个地方种下失望，飘到另一个地方，落到土地又会长出花，系另一个希望。」随后唱出《花之生命》。

超过30位著上白衫白裙拿著手灯上台的小朋友与Jer唱《Dear Children》，唱完后他指当初是因看到有小朋友因压力而离开的消息，故创作了这首歌，「希望大家知道，就算唔开心，起码有我呢个唱歌嘅陪伴大家。」然后他与歌迷大合唱《人类群星闪耀时》。

Pandora担任嘉宾

Encore时，Jer换上T恤，拿著结他自弹自唱《明日旅程》，他表示这是很久前的自己，也曾在海边拿结他busking，也在这次演唱会上找回自己的初心。之后嘉宾Pandora出场与Jer合唱《年轻小说家》及《痛痛快快活活去》，Jer形容自己是他们的小粉丝，从他们的歌曲中得到许多力量，变得乐观，故邀请他们来担任嘉宾，希望大家继续支持广东歌。最后，Jer唱出演唱会主题曲《今继》，为演唱会划上句号。