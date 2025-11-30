东张西望｜大埔宏福苑五级火生还者：我喺地狱  两大致命漏洞变死亡陷阱  家园尽毁遭双重打击

大埔宏福苑日前发生夺命五级大火，导致过百人罹难，惨剧震惊全城。TVB节目《东张西望》近日访问了其中一位幸存居民黄太，她忆述当日逃生过程时犹如身处地狱，并揭露大厦在火警钟及防火设施上存在的致命漏洞，可能是导致众多街坊无辜丧命的关键。

东张西望｜警钟不响居民午睡错失逃生良机

黄太在访问中向《东张西望》主持人重申，自己「由头到尾都无听过警钟响」，火警发生时，她是被浓烈的烧焦味呛醒，而非被理应响彻大厦的火警钟声惊醒。她随即查看住户群组，才惊觉大厦已陷入火海。

东张西望｜睡梦中抱憾离世

有其他居民亦向节目组反映，事发时正值下午，不少长者习惯午睡，在缺乏警钟声响下，根本无法意识到死神已悄悄来临。「我想这么多人死就是在睡觉，没有声响。」居民们悲痛地推测，失灵的警报系统令许多人错过了最关键的逃生黄金时间，最终在睡梦中抱憾离世。

东张西望｜维修工程酿杀机

除了警钟失灵，更令居民愤慨的是，本应是「生命通道」的后楼梯，竟因维修工程的疏忽，变成了直通地狱的「烟囱」。黄太忆述，当她尝试经后楼梯逃生时，一打开门便被前所未见的浓烟包围，能见度极低，寸步难行。她解释，大厦早前进行维修，工人为贪图方便，竟将后楼梯气窗原有的密封玻璃拆除，仅用简陋的木板及胶纸封住，木板上更有明显的四方洞口。

东张西望｜黄太尤如置身地狱

这些致命的缺口，导致火灾浓烟畅通无阻地灌满了整条楼梯，令楼梯内的浓烟比单位内更为恐怖。黄太控诉，这种「为求方便」的做法，直接断绝了居民唯一的逃生希望。回想逃生一刻，黄太犹有余悸。她指当时电梯门一打开，火光已直扑眼前，她只能搏命转身向上跑，最终在极度惊险下从另一条楼梯逃出生天，但梯外仍有带火的棚架物料如雨落下。

东张西望｜黄太侥幸成功逃生

黄太虽然庆幸自己能保住性命，但一想到相识数十载的老街坊们，很多都因年迈而未能逃出，便悲从中来，泣不成声。她向《东张西望》透露，自己的丈夫才刚于今年三月病逝，如今家园尽毁，承受著难以言喻的双重打击。

