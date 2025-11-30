Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳应廷演唱会｜镜粉自发送暖 邀市民写心意卡向消防员及救护员致敬

影视圈
更新时间：20:45 2025-11-30 HKT
发布时间：20:45 2025-11-30 HKT

MIRROR成员柳应廷（Jer）今日（30日）假亚博举行一连两场演唱会「The Shape of Breathing Live 2025」，鉴于大埔宏福苑火灾，主办日前已宣布演唱会的首场门票及相关周边产品销售所得之盈利，将悉数捐予本地募捐平台，以及婉谢一切花篮、应援等馈赠，而Jer今日亦在社交网撰长文指开场前进行默哀悼念仪式，向今次伤难者致以最深切的慰问，望歌迷可以8点15分准时到场。

歌迷多穿素色衫

过往MIRROR成员开骚，粉丝们在场外也会有应援行动，今晚现场所见就没有这状况，而大部分来睇骚的歌迷大都穿上素色衣服，及在演唱会布景板前拍照。至于演唱会周边商品方面，蜡烛套装、贴纸套装以及演唱会T恤就早已售罄，而「镜粉」亦自发在场外设立位置，邀请市民一起写讯息给消防员及救护员，非常有心。

相关文章︰柳应廷演唱会｜Jer社交网撰长文︰需要音乐力量嘅时候 开骚前默哀悼念

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
4小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
4小时前
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
2025-11-29 15:57 HKT
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
8小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
8小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
2025-11-29 18:54 HKT