柳应廷演唱会｜柳柳粉自发送暖 邀市民写心意卡向消防员及救护员致敬

MIRROR成员柳应廷（Jer）今日（30日）假亚博举行一连两场演唱会「The Shape of Breathing Live 2025」，鉴于大埔宏福苑火灾，主办日前已宣布演唱会的首场门票及相关周边产品销售所得之盈利，将悉数捐予本地募捐平台，以及婉谢一切花篮、应援等馈赠，而Jer今日亦在社交网撰长文指开场前进行默哀悼念仪式，向今次伤难者致以最深切的慰问，望歌迷可以8点15分准时到场。

歌迷多穿素色衫

过往MIRROR成员开骚，粉丝们在场外也会有应援行动，今晚现场所见就没有这状况，而大部分来睇骚的歌迷大都穿上素色衣服，及在演唱会布景板前拍照。至于演唱会周边商品方面，蜡烛套装、贴纸套装以及演唱会T恤就早已售罄，而柳柳粉（其Fans暱称）、镜粉亦自发在场外设立位置，邀请市民一起写讯息给消防员及救护员，非常有心。

