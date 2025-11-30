Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

JO1游香港迪士尼又惹是非 被同胞影低疑打尖劣行

影视圈
更新时间：19:15 2025-11-30 HKT
发布时间：19:15 2025-11-30 HKT

日本偶像男团JO1今年是非不断，继成员被爆线上非法赌博，以及秘藏女友之余还偷嗒师妹之后，近日又遭指控疑似在香港迪士尼插队，引发网上热议。

JO1经理人呼喝地下偶像Sakibon

JO1近日来港出席《2025 MAMA颁奖礼》，昨晚（29日）更获颁「最受欢迎亚洲艺人奖」。不过日前其中4名成员河野纯喜、豆原一成、佐藤景瑚及川西拓实到访迪士尼，却被地下偶像Sakibon指控插队，引发网民热议。Sakibon前日（28日）发文，指自己排队等着与《魔雪奇缘》角色Kristoff互动时，忽然有一组4人男团插队抢先与Kristoff合照倾谈。及后轮到其友人与Kristoff互动，她正准备为朋友拍照时，该男团的女经理人突然凶神恶煞地向她大叫「别拍照」，令她感到相当莫名其妙。后来网民摷出该男团正是JO1，Sakibon坦言不认识他们，根本没想过要偷拍他们，她更指即使他们是艺人也不应插队。

事件在网上曝光后惹来网民不同意见，有人指出JO1有购买VIP通行，本来就可以优先跟Kristoff互动。但亦有不少人认为，经纪人在未先搞清楚情况前，就凶恶地阻止游客摄影，可说是非常失礼。有网友质疑，目前香港受到大埔火灾重创，全城处于敏感时期，JO1作为公众人物，无论是工作还是个人行程，都不太适合出现主题乐园。

