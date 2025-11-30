Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜张继聪与谢安琪捐仁济100万 邓丽欣画展门票收益助灾民

影视圈
更新时间：17:45 2025-11-30 HKT
发布时间：17:45 2025-11-30 HKT

邓丽欣画展「Step into the Secret Garden」门票捐赠计划，原本每张门票部分收益将拨捐「点滴是生命」 ，用作柬浦寨学校兴建净水器项目，惟因应大埔宏福苑五级火事件，「点滴是生命」公布把上述收益改为用作大埔宏福苑支援服务，为受影响居民提供援助。另外，画展周边产品收益将全数拨捐国际培幼会 ，支持培幼会为大埔宏福苑儿童提供教育及心理支援的工作。公告表示︰「愿逝者安息，伤者早日康复，受灾居民能尽快走出阴霾、重建家园，大家一切平安。」

余文乐、Supper Moment、蔡徐坤捐送暖

大埔世纪火灾事件中，大批居民流离失所，不少艺人募捐，张继聪和谢安琪捐100万元，支持「仁济紧急援助基金」，与大埔宏福苑灾民并肩同行。而奇迹娱乐及Supper Moment捐赠港币30万元。除此之外，歌手蔡徐坤捐赠善款100万元，余文乐捐赠50万元支持「仁济紧急援助基金」，向逝者家属及受影响市民致以慰问，并向救援人员致以最崇高的敬意。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
6分钟前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
6小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
6小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
23小时前
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
02:09
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
8小时前
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
01:00
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
9小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
5小时前