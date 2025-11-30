大埔宏福苑五级火｜张继聪与谢安琪捐仁济100万 邓丽欣画展门票收益助灾民

邓丽欣画展「Step into the Secret Garden」门票捐赠计划，原本每张门票部分收益将拨捐「点滴是生命」 ，用作柬浦寨学校兴建净水器项目，惟因应大埔宏福苑五级火事件，「点滴是生命」公布把上述收益改为用作大埔宏福苑支援服务，为受影响居民提供援助。另外，画展周边产品收益将全数拨捐国际培幼会 ，支持培幼会为大埔宏福苑儿童提供教育及心理支援的工作。公告表示︰「愿逝者安息，伤者早日康复，受灾居民能尽快走出阴霾、重建家园，大家一切平安。」

余文乐、Supper Moment、蔡徐坤捐送暖

大埔世纪火灾事件中，大批居民流离失所，不少艺人募捐，张继聪和谢安琪捐100万元，支持「仁济紧急援助基金」，与大埔宏福苑灾民并肩同行。而奇迹娱乐及Supper Moment捐赠港币30万元。除此之外，歌手蔡徐坤捐赠善款100万元，余文乐捐赠50万元支持「仁济紧急援助基金」，向逝者家属及受影响市民致以慰问，并向救援人员致以最崇高的敬意。