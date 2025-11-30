王嘉尔备战巡演餐餐鸡胸加蛋白 自认「恋爱大过天」︰零用钱喺晒感情度

一连两集台庆综艺节目《芷珊再约王嘉尔》，今晚十点翡翠台播出最后一集。今晚《芷珊再约黄嘉尔》来到第二站澳门，芷珊继续带观众感受舞台以外的Jackson。

Email改心上人个名

Jackson作为今次巡演的幕后主脑，舞台概念由他亲自构思，为提升视觉效果，开场即上演高空威也。节目中Jackson妈妈亦坦言感受好深：「我谂到细个嘅时候都系要吊威也，而家佢又系要咁吊，你哋睇佢，同我睇系唔同角度。虽然佢上面冇做咩动作，但系都有风险喺度。」自律是Jackson的日常，谈到演唱会前的备战餐单，他分享：「我演唱会今次前两个礼拜，每日每一餐都系食鸡胸同埋四份鸡蛋（蛋白），碳水都食，但系就咁白饭。」而父母在听到为他们创作的《Sophie Ricky》时均十分感动，妈妈更流下泪水。

无所不谈的Jackson，在节目中大方分享谈恋爱经验、拍档兼「老Best」Henry亦现身大谈当年中学趣事。Jackson自嘲因为是运动员，反而比较多男生钟意；芷珊听完即刻好惊讶：「男仔比较钟意你？」Jackson秒澄清：「唔系𠮶种啦，系运动员兄弟义气𠮶种。」

Jackson更谈到自己恋爱经验，原来也曾「恋爱大过天」：「我𠮶阵时冇乜零用钱，又拍拖呢，就喺哂感情度，睇戏两人份，食饭两人份，搭的士又两人份，搭火车又两人份。」Henry更爆料Jackson「宣示主权」级迷恋：「佢细细个好Crazy，Email用人哋个名。」Jackson分享：「以前好钟意一个女仔，将自己Email改做佢个名，后面加个Lover。」