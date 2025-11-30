Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王嘉尔备战巡演餐餐鸡胸加蛋白 自认「恋爱大过天」︰零用钱喺晒感情度

影视圈
更新时间：16:45 2025-11-30 HKT
发布时间：16:45 2025-11-30 HKT

一连两集台庆综艺节目《芷珊再约王嘉尔》，今晚十点翡翠台播出最后一集。今晚《芷珊再约黄嘉尔》来到第二站澳门，芷珊继续带观众感受舞台以外的Jackson。

Email改心上人个名

Jackson作为今次巡演的幕后主脑，舞台概念由他亲自构思，为提升视觉效果，开场即上演高空威也。节目中Jackson妈妈亦坦言感受好深：「我谂到细个嘅时候都系要吊威也，而家佢又系要咁吊，你哋睇佢，同我睇系唔同角度。虽然佢上面冇做咩动作，但系都有风险喺度。」自律是Jackson的日常，谈到演唱会前的备战餐单，他分享：「我演唱会今次前两个礼拜，每日每一餐都系食鸡胸同埋四份鸡蛋（蛋白），碳水都食，但系就咁白饭。」而父母在听到为他们创作的《Sophie Ricky》时均十分感动，妈妈更流下泪水。

无所不谈的Jackson，在节目中大方分享谈恋爱经验、拍档兼「老Best」Henry亦现身大谈当年中学趣事。Jackson自嘲因为是运动员，反而比较多男生钟意；芷珊听完即刻好惊讶：「男仔比较钟意你？」Jackson秒澄清：「唔系𠮶种啦，系运动员兄弟义气𠮶种。」

Jackson更谈到自己恋爱经验，原来也曾「恋爱大过天」：「我𠮶阵时冇乜零用钱，又拍拖呢，就喺哂感情度，睇戏两人份，食饭两人份，搭的士又两人份，搭火车又两人份。」Henry更爆料Jackson「宣示主权」级迷恋：「佢细细个好Crazy，Email用人哋个名。」Jackson分享：「以前好钟意一个女仔，将自己Email改做佢个名，后面加个Lover。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
6分钟前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
6小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
6小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
23小时前
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
02:09
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
8小时前
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
01:00
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
9小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
5小时前