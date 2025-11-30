柳应廷演唱会｜Jer社交网撰长文︰需要音乐力量嘅时候 开骚前默哀悼念

男团MIRROR成员柳应廷（Jer）今、明一连两场假亚博举行的演唱会如期举行，但鉴于大埔宏福苑火灾，主办日前已宣布演唱会的首场门票及相关周边产品销售所得之盈利，将悉数捐予本地募捐平台，以及婉谢一切花篮、应援等馈赠。

柳应廷有感而发

Jer于今日（30日）开骚前，在社交网撰长文指今晚开场前进行默哀悼念仪式，向今次伤难者致以最深切的慰问，希望大家可以8点15分准时到场，并感谢这两晚选择入场的朋友。Jer表示音乐创作人一向相信音乐的力量，音乐在他成长路上一直给予很多力量他走过来，陪他伤心、难过、开心和成长。「系呢个时候，知道大家都非常难过，我觉得正正系需要音乐力量嘅时候，哪怕只系令自己忘记短暂嘅唔开心，或者揾到短暂嘅情绪出口，但『 它 』的确很靠谱。」

Jer指今年创作演唱会的主题，大碟「金继」就是希望可以修复大家人生中不同阶段的碎片，希望大家「今天过后，继续努力生活下去」。Jer亦为大家打气「香港人，大家要撑住！ 无论身边的家人朋友，希望大家可以用自己的方式去帮助和关心大家，多慰问，多关心，多陪伴身边的人。以爱的方式，手牵手继续走下去，我地一定好快撑过来，加油！」