MAMA 2025丨GD演出被轰一场灾难 台上面露不悦疑耳咪及收音出事

韩国天王歌手G-Dragon（权志龙／GD）昨晚（29日）在《2025 MAMA AWARDS》连夺「最佳男Solo跳舞演出」、「最佳男歌手」及「年度艺人」3项大奖，十分威水！昨晚他的现场演出却被大批韩国网民狠批是一场灾难，有指大会舞台设备频频出事，导致GD演出失准并忍不住面露不悦，甚至在MAMA官方IG上给差评。

网民反应两极

昨晚在香港启德主场馆举行的颁奖礼上，GD演唱了《DRAMA》、《Heartbreaker》和《Untitled》等歌曲。尽管他凭借标志性的魅力和气场掌控了舞台，但批评之声依然不断，认为这场以AR技术为主，现场表演力不足的演出令人失望；又有指他难以驾驭高音，歌曲中多次出现停顿。网民纷纷狠评道「现场灾难」、「他几乎没怎么唱歌」、「这都多少次了？你8年前不是还是现场传奇吗？太可惜了。请好好保护你的嗓子」、「你的现场表演真的太糟糕了」。在一片严厉批评声当中，亦有粉丝指出其声音沙哑，纷纷表示担心其健康状况。另有粉丝替他说好话，指他自3月底展开世界巡回演唱会已唱足大半年，其状态难免受影响。

有媒体和粉丝发现GD演出时，疑似耳咪及收音出事，以致现场播出的声音出现灾难，他在演出时亦多次把耳咪脱下又再戴上，并且面露不悦神色，甚至忍不住反白眼，相信是舞台设备出了问题影响其演出，令他十分不满。

及后GD在MAMA官方IG中所张贴他的演出片段中，留下姆指朝下的emoji，疑似不满MAMA大会而给予差评；不过亦有韩媒解读为他不满自己的演出，故给了自己一个dislike。据知在前晚（28日）颁奖礼举行首日，Super Junior演出时已出现舞台设备事故，大会却未有予以修正。